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Gündem CHP'li başkandan skandal hakaret!
Gündem

CHP'li başkandan skandal hakaret!

Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay hakkında, kendisine beyzbol sopalı saldırının ardından olay yerine gelen sivil komisere hakaret, tehdit ve fiziki eylemden dolayı soruşturma açıldı. Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayın ardından Atabay, "Bu memlekette devlet var ya, varsa devlet gelsin buraya" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 10:25:00 -

Aydın'ın Didim Belediyesi Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a bir restoranda 6 kişi tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleşti.

"Varsa devlet gelsin buraya"

Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı darp edildi. Olaydan sonra restorana gelen polis ekipleri ile başkan arasında yaşanan gerginlikte, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sivil komiserin üzerine yürüyerek hakaret, tehdit ve fiziki eylemde bulundu.

Yaşanan anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayın ardından Atabay, "Bu memlekette devlet var ya, varsa devlet gelsin buraya" ifade etmesi de bir cep telefonu ile kaydedildi.

Soruşturma başlatıldıI

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiserin şikayetini dikkate alan Didim Cumhuriyet Savcılığı, hakaret, tehdit ve fiziki eylemde bulunduğu iddiasıyla Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında soruşturma başlattı.

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Yorumlar

Putsavar

Şu yunan artıklarını konuşturan bizlerde suç. Bunları gördüğün yerde sinek gibi ezeceksin.
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