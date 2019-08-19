CHP'li başkandan Peygamberimize alçak hakaret! Rezalet paylaşım büyük tepki çekti

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Peygamber Efendimize aşağılık bir şekilde hakaret etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret eden bir paylaşımı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, gelen tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı.

CHP'li Belediye Başkanı Karakayalı'nın küstah paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Tepkiler çığ gibi

"#PeygamberimeDilUzatmaKarakayalı" hashtagını paylaşarak hukukçuları göreve çağıran Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan, "Bu şahıs İzmir Kemalpaşa belediye başkanı! Peygamberimize aşağılık bir şekilde hakaret eden bu paylaşımı yayan kişi “belhüm edall” değil de nedir! Hukuku göreve çağırıyorum. Rahmet elçisine bu aşağılık hakarete hukuk sessiz kalmaz değil mi?" diye sordu.

Gazeteci M. Erkan Yavuz, "CHP'li belediye başkanı Rıdvan Karakayali denen zevat, Hz. Peygamber (S.A.V.) hakkında edepsizce, ahlaksızca konuşmuş. Tepki olunca silmiş. Şimdi bu mahluk hakkında işlem başlatılacak mı, @adalet_bakanlik @abdulhamitgul takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Yavuz Yılmaz "Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, her zaman olduğu gibi kişiliğine yakışan bir davranış sergilemiş olup, toplumun dini değerlerine dil uzatmıştır. #PeygamberimeDilUzatmaKarakayalı" ifadelerini kullandı.

Peygamber Efendimize hakaret eden CHP'li Belediye Başkanı Karakayalı, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.