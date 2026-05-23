CHP'li başkana silahlı saldırı: Hastaneye kaldırıldı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Karaca hastaneye kaldırıldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Fethiye’nin Babataşı Mahallesi Karayolları mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

 

AYAĞINDAN YARALANDI

Saldırıda ayağından yaralanan Karaca için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedeni ile şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

FETHİYE KAYKAMI AKKAYA'DAN AÇIKLAMA

Hastaneye gelerek Karaca'nın durumuyla ilgili bilgi alan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün ve kızgın olduklarını ifade eden Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi. Endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız da işinin ehli, müdahale edildikten sonra sağlığına kavuşacak. Bizim üstümüze düşen failin en kısa zamanda yakalanması. İlçemizde böyle şeylerin tekrarlanmaması için her türlü tedbiri almak. diye konuştu.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

 

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANI ARAS'TAN AÇIKLAMA

Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından kınama mesajı paylaştı.

Aras,"Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Alim Karaca’ya yapılan alçakça saldırıyı nefretle kınıyorum. Saldırıyı gerçekleştiren, azmettiren, organize eden kişi ya da kişilerin en kısa sürede yakalanarak bu menfur olay aydınlatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

