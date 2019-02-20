CHP'li başkan eveledi, geveledi ,15 Temmuz'a darbe diyemedi

Taha Emre Özdemir Ankara

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 15 Temmuz hain darbe girişimine “darbe” diyemedi. 15 Temmuz’la ilgili dakikalarca konuşan Savaş, FETÖ’cü hainlerin darbe girişimini “Talihsizlik” olarak nitelendirdi.



FETÖ’cülereden oy alma kaygısı mı?

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumartesi günü seçim çalışmaları kapsamında partilere hitaben bir konuşma yaptı. A Haber’de yayınlanan, “Lütfü Savaş darbeci askerler için saygı duruşu istedi” haberine cevap veren CHP’li Başkan, hakkındaki haberleri doğrularcasına 15 Temmuz darbesine bir türlü darbe diyemedi. Konuşmasında A haberi eleştiren Savaş’ın, defalarca 15 Temmuz ifadesini kullanmasına rağmen, hiçbirinde “darbe” kelimesini ağzına almadı.

Darbenin adını “Talihsiz gün” koydu

Savaş, konuşmasında, “Bir talihsiz gün yaşadık, 15 Temmuz. Tüm Türkiye yaşadı, büyük bir talihsizliktir bu. Bunu kimse tasvip etmiyor.” ifadelerini kullanırken, konuşmasının devamında terör örgütü FETÖ’yle ilgili tek kelime etmedi. Savaş, defalarca “15 Temmuz” demesine rağmen, 15 Temmuz’un bir darbe girişimi olduğunu bir kez bile söyleyemedi. İzleyenler, FETÖ’cülerin desteğini almak için bu yolu izlediğini savunurken, her ortamda, farklı bir kimliğe bürünen ve genellikle de “Ülkücüyüm, vatanını, milletini seven birisiyim” diyen Savaş’a büyük tepki gösterdi.