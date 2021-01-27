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Gündem CHP’li Başkan belediyeyi aile çiftliğine çevirmiş
Gündem

CHP’li Başkan belediyeyi aile çiftliğine çevirmiş

Her fırsatta liyakatten bahseden CHP, gerçekte ise kamunun imkanlarını yandaşlarına arpalık olarak kullanıyor. Aydın ilinin CHP’li Efeler İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kardeşi ve oğluna belediyenin farklı birimlerinde birçok görev verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 09:59:00 -
CHP’li Başkan belediyeyi aile çiftliğine çevirmiş

 Haber Merkezi 

Aydın’da 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilen seçimleri kazanarak Efeler Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Mehmet Fatih Atay, seçim sonrasında yaptığı icraatlar yerine aldığı kararlar ve yaptığı atamalar ile konuşuluyor. Seçim öncesi yine CHP’li olan belediye başkanı selefi Mesut Özakcan’ın, damadı Abdülkadir Baş’ı özel kalem müdürlüğüne ataması ve oğlunun da belediyede gölge başkanlık yapmasını eleştiren Mehmet Fatih Atay, seçildikten sonra aynı yöntemi kendisi de devam ettirdi.

Başkan seçildikten sonra DSİ Bölge Müdürlüğü’nde kurum hekimi olarak görevli kardeşi Dr. Eralp Atay’ı, hukuk işleri müdürlüğü dahil olmak üzere 3 ayrı birimin müdürlüğüne, oğlunu da belediyenin spor kulübünün başına getirdi. Oğlu Eymen Atay’ı da Efeler Spor Kulübü’nde sekreter olarak görevlendiren ve kulübün tüm finansal koordinasyonunu da teslim eden Akay, ‘Gölge Başkan’ oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Soner

İnsanlar hak ettikleri şekilde yaşarlar insanlarımız maalesef alışık çöp dağlarına bidon larla pis su taşımalara hertarafın lağam kokmasına herşeyi çok güzel oldu
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