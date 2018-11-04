0553 313 94 23
impression

CHP'li başkan AK Parti'ye geçti!

Osmaniye'de Toprakkale ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Demirci, partisinden istifa etti. Demirci, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

04 Kasım 2018 Pazar 18:33
CHP'li başkan AK Parti'ye geçti!

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı İbrahim Demirci, partisinden istifa ederek törenle AK Parti’ye katıldı.

Ak Parti Çankırı Milletvekili ve Teşkilat Bölge Koordinatörü Salim Çivitçioğlu başkanlığında Cebelibereket Kültür Merkezi’nde AK Parti Osmaniye İl Danışma Meclisi
Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor ve ilçe teşkilat başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

Partisinden istifa etti

Yapılan tören sonunda CHP’li Toprakkale ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Demirci, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Belediye Başkanı Demirci’ye parti rozetini AK Parti Çankırı Milletvekili ve Teşkilat Bölge Koordinatörü Salim Çivitçioğlu taktı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 18:33
  1. Osmaniye
  2. Çankırı
  3. CHP
  4. AK Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'a İskoç hakem!
    1. Galatasaray'a İskoç hakem!
    2. Yunan gemisinden tehlikeli hareketler!..
    3. AGİ 2019 ne kadar olacak?
    4. 36 yıl hüküm giyen firari hükümlü..
    5. İran Devrim Muhafızları Komutanı..
    6. Ankara nöbetçi eczaneleri isimleri
    7. PKK'yı boykota El Velde aşireti de..
    8. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    9. Van Başkale'de korkunç kaza! Yaralılar..
    10. Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayan..
    11. Yeni Malatyaspor büyük oynuyor!
    12. Bandırma'da tarihi eser operasyonu! 4..
    13. CHP'li başkan AK Parti'ye geçti!
    14. Öğrencisini döven öğretmen açığa alındı
    15. 2019 asgari ücret ne olur
    16. Mangal ateşi zeytin ağaçlarını yaktı
    17. Vatandaşlardam açık alanda alkol..
    18. Marmarisli hayvanseverlerden..
    19. Irak'ta 25 DAEŞ'li öldürüldü
    20. Bakan Dönmez'den kritik açıklama!
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak