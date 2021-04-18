  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Başkan, AK Parti'nin icraatını görünce hayran kaldı
Siyaset

CHP'li Başkan, AK Parti'nin icraatını görünce hayran kaldı

CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti'nin en önemli icraatlarından biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Köprüye hayran kalan Gökhan, 333 metre yükseklikte çektirdiği fotoğrafı da paylaşıp yapılan hizmeti tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 08:01:00 - 2021-04-18 08:02:51
CHP'li Başkan, AK Parti'nin icraatını görünce hayran kaldı

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı da heyecanlandırdı.

Bugüne kadar hiç görmediği, ama eleştirdiği köprüyü AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın davetiyle gidip inceleme fırsatı bulan Başkan Gökhan, hayranlığını gizleyemedi. Köprünün 333 metre yüksekliğindeki ayağında fotoğraf çektiren Gökhan, hayran kaldığı köprü için "Üstün gayretlerinizden dolayı tebrik ederim" mesajını paylaştı.

Sabah'taki habere göre, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyan ve 2017'de temelleri atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hiçbir organizasyonuna katılmadığı ve incelemediği için toplumun her kesiminden eleştiri alıyordu.

Gökhan, Çanakkale'ye hem ekonomik hem de sosyal olarak büyük katma değer sağlayacak köprü için "Karşı değilim" dese de, geçen 4 yıllık süre içinde belediye başkanı olduğu şehirde yapılan köprüyü ziyaret etmemesi CHP üyelerinin de tepkisini çekmişti.

CHP'li bazı parti üyeleri, "Şehrine yapılan bir köprüyü gidip incelemelisin" uyarısında bulunmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, "Tarihin emaneti Türkiye'nin en özel şehirlerinin başında gelen Çanakkale'mizin en kıymetli projelerinin bir tanesi olan Çanakkale Köprümüzü şehrimizin belediye başkanının incelememesini fakat eleştirmesini yadırgıyorum. İki kıtayı birbirine bağlayan bu köprü başkanı eminim ki heyecanlandıracaktır. Ben onu köprüye davet ediyorum, hayran kalacağına eminim" demişti.

Gelen eleştiriler sonrası Belediye Başkanı Ülgür Gökhan sonunda pes etti. CHP'li ve AK Partili belediye meclis üyeleriyle birlikte köprüye inceleme gezisi düzenleyen Gökhan, köprünün ihtişamı karşısında şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemedi.

Şantiye alanındaki başkanlık koltuğuna oturan ve yetkililerden köprü hakkında bilgi alan Gökhan, 333 metre yükseklikte hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medya hesabından paylaştı.

Gökhan, fotoğrafın altına, "4608 mt ile dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını elde edecek 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını Lapseki Belediye Başkanı ev sahipliğinde ziyaret ettik. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeliyle Türk ve Koreli firmaların mühendisliği, emekçilerin üstün gayretlerini tebrik eder, başarılar dilerim" yazdı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlandı. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak.

Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mardinli hoca

Demekki vicdanlidir hakkı kabul etti bir gelişmedir.Halbuki her insan elinden gelen ıyi işler yapmalıdır.Yapamazsa engel olmamalı chp zihniyeti ise iyilikten uzak birde birisi devlet millet için yararlı bir şey yapmak istediğinde yardımcı olacaginda engel oluyorlar.Dünyada böyle bir zihniyet yoktur
  • Yanıtla

orhannn

nerdeyse köprü bitti, belediye başkanının daha yeni mi haberi olmuş...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Altın alacaklar dikkat! Çifte kazanç için...
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Çifte kazanç için...

Altınlarını yastık altında tutan vatandaşlar sadece değer artışı kazancı elde ederken, bankada altın hesabı açanlar bunun yanı sıra kar payı..
Kuruluş Osman’da çok konuşulacak an! Tüm Türkiye’ye seslendi… ‘Bunu asla yapmayın’
Medya

Kuruluş Osman’da çok konuşulacak an! Tüm Türkiye’ye seslendi… ‘Bunu asla yapmayın’

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman’da Dündar Bey’i oynayan ve diziden ayrılan Ragıp Savaş Bozdağ Film Youtube kanalına a..
Gayrimeşru ilişkilerle gündemden düşmeyen Hadise'den ilginç 'namus' çıkışı
Gündem

Gayrimeşru ilişkilerle gündemden düşmeyen Hadise'den ilginç 'namus' çıkışı

Şarkıcı Hadise, bugün hakkında ortaya atılan gayrimeşru ilişki iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hukuki işleml..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay