CHP'li Başaran'dan zehir zemberek sözler: FETÖ'ye kuyruk oldunuz

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Belgesel Yarışması'nda FETÖ propagandası yapan 'Kanun Hükmü' filminin seçkiden çıkarılıp bugün tekrar geri alınmasının yankıları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, FETÖ propagandası yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışan Bakanlığın bu vizyon çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek verdiği belirtilmişti.

FETÖ propagandası yapıldı

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgeselin yer aldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."

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Böcek'ten destek açıklaması

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek "Daha önceki yönetim tarafından festival kapsamından çıkarılan ulusal yarışma kategorisi, büyük emeklerle ve festivali özüne döndürme inancıyla bizim dönemimizde yeniden festival kapsamına alınmıştır. Bu karar, bizim sansüre karşı olan duruşumuzun en net göstergesidir." diyerek destek çıktı.

Desteklediler

Yaşanan skandal sıcaklığını korurken Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir destek ise CHP'li isimden geldi. CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yardımcısı Oktay Başaran, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Altın Portakal kararını desteklediğini sosyal medya hesabından yayınladı.

Başaran, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın FETÖ'yü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum. Vatanını Atatürk'ü ve CHP'yi seven tüm isimleri de mahalle baskısından kurtulmaya ve gerçek düşüncelerini korkmadan dillendirmeye çağırıyorum çünkü biliyorum ki hiç bir CHP'li FETÖ'ye kuyruk olmaz." dedi.

Partisine tepki gösterdi

Başaran, sosyal medyada yaptığı yazılı açıklamasının devamında, partisini de "FETÖ'nün kuyruğu oldunuz" ifadeleriyle adeta yerden yere vurdu. Başaran, "Vatanını Atatürk'ü ve CHP'yi seven tüm isimleri de mahalle baskısından kurtulmaya ve gerçek düşüncelerini korkmadan dillendirmeye çağırıyorum çünkü biliyorum ki hiç bir CHP'li FETÖ'ye kuyruk olmaz çünkü biliyorum ki Atatürkçü hiçbir entellektüel gerici FETÖ'yü savunmaz çünkü biliyorum ki hiçbir aydın sanatçı karanlık odalarda gençlerin geleceğini çalmak için çalışan FETÖ'ye prim vermez. Muhalefet olmak halk için ülke için daha iyiyi daha güzeli aramaktır bir terör örgütünü desteklemek asla değildir." ifadelerine yer verdi.

CHP'li Başaran'ın açıklamaları şöyle;

"FETÖ'yü savunmak muhalefet olmak olmaz"

"Demokrasilerde muhalefet en az iktidar olmak kadar önemlidir. Muhalefet halkın menfaati adına iktidarı denetler, iktidarın yanlışlarını ortaya çıkarır, oy versin vermesin halkın çıkarlarını savunur. Muhalefet tüm bunları ülke ve demokrasi adına yapar, muhalefetin ülke ve demokrasi aleyhine adım atmaya başlamışsa asıl kaygı orda başlar. Birkaç gündür Antalya Altın Portakal Film Festivali etrafında yaşananları hem ülkem hem iki gözümün çiçeği Antalyam ve CHP adına korkuyla karışık bir kaygıyla izliyorum. Sanat elbette bazen gerçeği aramak bazen muhalif olmak demektir ancak sanat demokrasimize kastetmiş devletimize halkımıza saldırmış bir terör örgütünü savunmak mağdur göstermek hatta o örgütün propagandasını yapmak asla değildir. Aynı şekilde FETÖ'ye kuyruk olmak FETÖ'yü savunmak muhalefet olmak olamaz olmamalı.

Bir belgesel adı altında FETÖ'yü aklamaya çalışmayı asla kabul edemediğim gibi üyesi ve neferi olmaktan hep şeref duyduğum Türkiye Cumhuriyet'inin kurucu partisi CHP'nin bir terör örgütünü korumaya çalışmasını da asla kabul edemem. Birkaç gündür mevzu bahis sözde belgeselden dolayı muhalif olmak adına CHP'nin basının ve sanat camiasının FETÖ'ye adeta canlı kalkan olmasını anlamadığım gibi endişe ve korkuyla izliyorum. Atatürk'ün mirasını üzerinde taşıyan kendisini ilerici ve aydın olarak gören siyasetçilerin enfellektüellerin sanatçıların demokrasi ve Atatürk düşmanı gerici FETÖ'yü desteklemesi kabul edilemez bir durumdur. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın FETÖ'yü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum. Vatanını Atatürk'ü ve CHP'yi seven tüm isimleri de mahalle baskısından kurtulmaya ve gerçek düşüncelerini korkmadan dillendirmeye çağırıyorum çünkü biliyorum ki hiç bir CHP'li FETÖ'ye kuyruk olmaz çünkü biliyorum ki Atatürkçü hiçbir entellektüel gerici FETÖ'yü savunmaz çünkü biliyorum ki hiçbir aydın sanatçı karanlık odalarda gençlerin geleceğini çalmak için çalışan FETÖ'ye prim vermez. Muhalefet olmak halk için ülke için daha iyiyi daha güzeli aramaktır bir terör örgütünü desteklemek asla değildir. Özellikle partim CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tüm mahalle basın baskısına rağmen FETÖ terör örgütüne karşı duran onurlu bir duruşa davet ediyorum."