CHP'li Barış Yarkadaş gerçekleri gizleyemedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı

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CHP'li Barış Yarkadaş, 'Peki Sonra' adlı programda Adem Metan'ın sorularını cevapladı.

Yarkadaş, programın bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderlik özelliğine değindi. Gerçekleri saklayamayan Yarkadaş, karşıtı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şu ifadelerle övdü:

"Siyaset insan etkileme sanatıdır. Kabul edin ya da etmeyin. Tayyip Erdoğan'ın kitleleri etkileme gücü var. Gerektiğinde siyasi vizyon yapıyor. Ve kitleleri etkiliyor. Sonuçta 20 senedir de iktidar bu insan. Ve bugün Adalet ve Kalkınma Partisi varsa Erdoğan sayesinde var. Adalet ve Kalkınma Partisi aslında Recep Tayyip Erdoğan partisi."