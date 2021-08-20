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Siyaset CHP'li Barış Yarkadaş gerçekleri gizleyemedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı
Siyaset

CHP'li Barış Yarkadaş gerçekleri gizleyemedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı

CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda karşıtı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 23:21:00 -

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Barış Yarkadaş, 'Peki Sonra' adlı programda Adem Metan'ın sorularını cevapladı.

Yarkadaş, programın bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderlik özelliğine değindi. Gerçekleri saklayamayan Yarkadaş, karşıtı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şu ifadelerle övdü:

"Siyaset insan etkileme sanatıdır. Kabul edin ya da etmeyin. Tayyip Erdoğan'ın kitleleri etkileme gücü var. Gerektiğinde siyasi vizyon yapıyor. Ve kitleleri etkiliyor. Sonuçta 20 senedir de iktidar bu insan. Ve bugün Adalet ve Kalkınma Partisi varsa Erdoğan sayesinde var. Adalet ve Kalkınma Partisi aslında Recep Tayyip Erdoğan partisi."

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