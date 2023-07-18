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Siyaset CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözünün içine baka baka bunu söyledi!
Siyaset

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözünün içine baka baka bunu söyledi!

Yeniakit Publisher
2023-07-18 20:46:00 - 2023-07-18 20:53:23
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözünün içine baka baka bunu söyledi!

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Özgürlük Meydanında İBB'nin yapmış olduğu Bakırköy Alt yapı İSKİ çalışmalarıyla ilgili tanıtım toplantısında konuştu.

Kerimoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na göz diken Ekrem İmamoğlu'nun da dinleyiciler arasında bulunduğu salondaki konuşmasında, Kılıçdaroğlu'na bağlılık mesajı verdi.

"Siyaset anlayışımızın gereği olarak asla tek kişilik kahramanlık öykülerine inanmadık." diyen Kerimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Örgütlü mücadele, birlikte mücadele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerine bağlılıkla bunları yaptık. Kamucu olduk, halkçı olduk, laik, devrimci olduk, Atatürk milliyetçiliğinden taviz vermedik ve bir gün olsun CHP'liliğimizden ödün vermedik. Tüm yurttaşlarımıza eşit yakınlıkta hizmet ettik. CHP'li olmaktan, CHP'ye hizmet etmekten, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılıktan, CHP'nin ilke, prensip ve değerlerinden asla ve asla vazgeçmedik.

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