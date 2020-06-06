CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’ndan beyin yakan aforizmalar! “Pandemide hükümetin başarısı yok”

İstanbul’un Bakırköy ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, dünya çapında yüz binlerce insanın ölümüne neden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadelede dünyaya parmak ısırtan Türkiye’nin elde ettiği bu büyük başarıda hükümetin payının olmadığını ileri sürerek beyin yakan bir aforizmada bulundu.

Dünyaya parmak ısırtan başarıları yok saydı

Kıskançlığı ve kibri ses tonundan anlaşılan Kerimoğlu, Türkiye’yi sağlık turizminde dünya çapında önemli bir konuma getirmek amacıyla emsali görülmemiş adımlar atan, vatandaşların hor görülmeyip el üstünde tutulduğu şehir hastanelerini açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetleri ile uygulanan sağlık sistemini yok sayarak, koronavirüse karşı elde edilen zaferi 1942 yılında hayatını kaybeden Refik Saydam’a, 1990 yılında yaşamını yitiren Nusret Fişek’e ve doktorların “hümanistliğine” bağlayıp ne denli bir akıl tutulması yaşadığını göstermiş oldu.

Tıp doktoru ama tıptan uzak

Geçmiş dönemde SGK’yı batıran Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönettiği CHP çatısı altında bulunan Bülent Kerimoğlu, doktor olmasına rağmen tıptan ne kadar uzak olduğunu göstermek adına bununla da yetinmedi. Koronavirüs sürecinde Türkiye’de değil de ABD’de bulunan Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Aziz Sancar’ı doktor sanan Kerimoğlu, pandemiyle mücadelede onun da başarısı olduğunu savunarak "Bu kadar cehalet, ancak tahsille olabilir." dedirtti.