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Gündem CHP'li Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi! 'Köle değiliz!'
Gündem

CHP'li Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi! 'Köle değiliz!'

Yeniakit Publisher
2023-08-04 13:59:00 -
CHP'li Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi! 'Köle değiliz!'

TÜRK İş'e bağlı Belediye İş Sendikası'na üye işçiler, CHP'li Avcılar Belediyesi önünde toplanarak ücretlerinde iyileştirme yapılması için sloganlar attı.

TÜRK İş'e bağlı Belediye İş Sendikası'na üye işçiler, CHP'li Avcılar Belediyesi önünde toplanarak ücretlerinde iyileştirme yapılması için sloganlar attı.

Belediye İş 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Savaş Doğan, geçen yıl yürürlükte imzaladıkları sözleşme ardından her ürünün fiyatının kat kat arttığını, Avcılar Belediyesi yönetiminin bazı müdürlerin maaşlarını 30 bin TL'ye çıkarıldığı halde işçilerinin 12 bin TL aylık ücretle geçinmelerinin istendiğini söyledi.

Yöneticilerin kafalarına göre sistem uyguladığını, işçilere mobing uyguladığını öne süren Doğan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin bu duruma müdahale etmesini ve işçilerin çalışma koşul ve ücretlerinin düzeltilmesini istedi.

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