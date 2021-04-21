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Siyaset CHP'li Altay’ın küstah tehdidi ile ilgili RTÜK harekete geçti
Siyaset

CHP'li Altay’ın küstah tehdidi ile ilgili RTÜK harekete geçti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın bir televizyon kanalındaki "Umarım Erdoğan'ın sonu da Menderes'e benzemez" tehdidi ile ilgili yayın hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 14:39:00 - 2021-04-21 14:52:55

Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında CHP zihniyetini açığa vurmuş, merhum Başbakan Adnan Menderes'i hatırlatıp "Umarım Erdoğan'ın sonu da Menderes'e benzemez" demişti.

İnceleme başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Altay’ın açıklamaları üzerine inceleme başlattı.

RTÜK’ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun’un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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