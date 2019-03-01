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CHP’li Altay’dan bildbordları kapatan CHP’li başkana savunma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her belediye başkanı, başkan olarak seçime girerken belli imkanları kullanıyor.

01 Mart 2019 Cuma 16:22
CHP’li Altay’dan bildbordları kapatan CHP’li başkana savunma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Her belediye başkanı, başkan olarak seçime girerken belli imkanları kullanıyor. Bilboardlar özel şirketlere aittir. Belediye toptan kiralıyor. Ondan sonra da belediye başkanı da kiralamak için para ödüyor" dedi.


TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Altay, 10 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul’u alıp alamayacağının belli olacağını savunarak, "Dubai’de 1 Mart tezkeresi öncesi Amerika Birleşik Devletleri ile 1 Mart tezkeresi karşılığı 1 milyar dolar hibe veya 8.5 milyar dolar kredi pazarlığını kim yaptıysa, Erdoğan’ın tweetindeki tanıma uyuyor. Devletin gelenekleri vardır. Bir devlet başkanı, yabancı devlet başkanları ile görüşürken tutanak yapılır. Soruyorum; Recep Tayyip Erdoğan Trump ile görüşürken, Putin ile görüşürken, Trump’ın damadı ile görüşürken tutanak var mı, neden bu görüşmeleri gizli pazarlıklara çevirirsin" ifadelerini kullandı.


7 Şubat ve 17-25 Aralık’tan sonra Pensilvanya’ya gidenlerin haddi hesabı olmadığını iddia eden Altay, Kılıçdaroğlu’nun yakınlarının gitmediğini ifade etti. Altay, Erdoğan ve Bahçeli’nin kaybedeceklerini anladıklarını söyleyerek, "Erdoğan’ın çok güvendiği evdeki yüzde 50’nin yüzde 50’si Erdoğan’dan vazgeçti, haberi yok. Aslında var. Bütün anketler seçmenin ve toplumun AK Parti ve Erdoğan’a güvenini yitirdiğini ortaya koyuyor. Bunun bedelini de AK Parti listelerinden seçime giren adaylar ödeyecek" şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na ’bölücü, darbeci’ sözlerine ilişkin soru üzerine Altay, "Bütün darbeleri aynı görüyoruz, kim darbeden beslenmişse, büyümüşse, gelişmişse onlar darbecidir. 15 Temmuz’da Sayın Genel Başkanımız sokakta yatacak değildi. Elbette herkes gibi yatacağı, sığınacağı bir yere ihtiyacı vardı" diye konuştu.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun reklam bilboardlarını kullanmasına ilişkin eleştirisine Altay, "Her belediye başkanı, başkan olarak seçime girerken belli imkanları kullanıyor. Bilboardlar özel şirketlere aittir. Belediye toptan kiralıyor. Ondan sonra da belediye başkanı da kiralamak için para ödüyor" dedi.


Mehmet Özhaseki’nin CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesini kazanması halinde 20 bin kişinin işe alınacağı ve CHP’nin teröristleri işe alacağını söylediğinin hatırlatılması üzerine Altay, "Ekrem Bey dün 5 yılda 200 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. Nasıl yapacağız? O zaman devlet bir zahmet teröristleri sokaktan toplasın" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:22
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