CHP'li Altay İmamoğlu'nu yalanladı! 'Binali Yıldırım soruları istemedi'
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayında sorulacak soruları moderatör İsmail Küçükkaya'dan istediği iddiasını yalanladı. Altay, "Binali Yıldırım soruları istemedi. Eğer Adayımız böyle bir şey söylediyse ben bunu bilmiyorum" dedi.13 Haziran 2019 Perşembe 10:22
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programına telefonla bağlandı.
İddialar soruldu
Engin Altay'a, geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir canlı yayında özel röportajında Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayında sorulacak soruları moderatör İsmail Küçükkaya'dan talep ettiği iddiası soruldu.
"Binali Yıldırım soruları istemedi"
İddialara yanıt veren Altay, "Hayır, öyle bir şey yok. Ekrem Bey 'Binali Yıldırım soruları istedi' diye söylediyse ben onu bilmiyorum" dedi.
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