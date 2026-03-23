CHP'li Ali Mahir'in sağ kolu... Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, vatandaşa saldırdı!
CHP'li Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in, Mersin’de marina bulunan Kale Restoran'da yaşanan bir kavgaya karıştığı belirtildi.
İddiaya göre, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in restoranda aşırı alkollü olduğu öne sürüldü. Aynı mekânda bulunan Emre Çağrı Keçeci ve Duygu Keçeci ile başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü iddia edildi.
Olay sırasında, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in koruması Cüneyt’in müdahalede bulunduğu; bunun üzerine Emre Çağrı Keçeci ile arkadaşı Serhat Sunay’ın kendilerini savunmaya çalıştığı ifade edildi.
İddialara göre, kavganın büyümesiyle ortam tamamen kontrolden çıktı. Arbede sırasında Serhat Sunay’ın, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’i etkisiz hale getirerek kavgayı sonlandırdığı öne sürüldü.
Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında daha önce “kasten yaralama” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarına ilişkin iddiaların da gündeme geldiği belirtildi.
