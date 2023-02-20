CHP'li Ali Mahir Başarır'dan "imar affı" ikiyüzlülüğü

Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

Tüm Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber olurken CHP, milletin acısını paylaşmak yerine "imar affı" üzerinden algı operasyonuna girişti.

Depremin sorumlusu olarak hükümeti suçlayan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "AKP'nin 2018 seçim beyannamesinin imar başlıklı bölümünü tüm vatandaşlarımızın okumasını rica ediyorum. İmar barışında ne diyor bakalım? ‘Yapı kayıt belgesiyle imar barışını sağlayacağız' diyorlar. Devamında da ‘İmarsız ya da imara uygun yapılmamış binalara yapı kayıt belgesi vereceğiz' diyor. 2018 seçim beyannamesi bu. Aslında felaket seçim beyannamesinde yazılmış" diyerek algı operasyonu yaptı.

İmar affına karşı çıktıklarını iddia eden ve yaşanan acılar üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP'li Başarır şunları söyledi:

"Biz en azından afet riski bulunan konutlara imar barışı getirmeyin dedik ama dinlemediler. Buradan anlıyoruz ki afet riski taşıyan konutları da imar barışı kapsamına aldılar ve bu konutlara da yapı kayıt belgesi verdiler. Üstüne üstlük depreme yönelik bütün sorumluluğu yapı malikine yüklediler ve kendilerini aklamaya çalıştılar. Bakın bugün durum bu haldeyken bakan hala bu koltukta oturuyor. Ne yazık, on binlerce yurttaşımız vefat etti, on binlerce binamız yıkıldı."

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Depremin faturasını hükümete kesmeye çalışan Başarır'ın halkı hükümete karşı kışkırtmaya çalışması büyük tepkiyle karşılanırken CHP'nin geçmişte imar affını "seçim vaadi" olarak milletin önüne sunduğu ortaya çıktı.

Depremde binaların yıkılmasını imar affı düzenlemesiyle ilişkilendiren CHP, geçmişte imar affını seçim vaadi olarak sunup sürenin uzatılmasını talep etti.

CHP, 2018 yılında "Milletimiz İçin Geliyoruz" sloganıyla yola çıktığı seçimlerde "İmar Affı" vaadinde bulundu. CHP, 264 sayfalık 2018 yılı seçim bildirgesinde ruhsatsız yapıların yasal statüye kavuşturulacağını belirtmişti.

Seçim Bildirgesi'nde "İmar affı" bölümündeki vaatler şöyle sıralanmıştı:

2/B arazisinde binası olan yurttaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz.

2981 Sayılı İmar Affı Kanunu'na göre Tapu Tahsis Belgesi'ni henüz almamış yurttaşlarımıza bir yıl içerisinde tapularını vereceğiz.

Ruhsatsız yapıları yasal statüye kavuşturacağız.

Son beş yıl içerisinde mesken olarak kullanılan ve afet riski taşımayan tüm konutlara bir defaya mahsus olmak üzere imar affı getirecek, ruhsatsız binalara ruhsat vereceğiz

Bu yapılarda ikamet eden yurttaşlarımızın başta belediye hizmetleri olmak üzere kamu hizmetlerinden eksiksiz şekilde yararlanmasını sağlayacağız.