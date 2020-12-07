CHP'li Ağbaba'dan "Ekonomik Sosyal Konsey" açıklaması:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ekonomik Sosyal Konsey, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal bunalımları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?" sorusunu yöneltti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, yapılan araştırmalara göre 2020 Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 516 lira, yoksulluk sınırının ise 8 bin 197 lira olduğu Türkiye'de, milyonlarca emekçinin 2 bin 324 lira maaşla geçinmeye çalıştığını belirtti.

"Sadece emek dünyası zorda değil, pandemi ile birlikte onların yanına büyük bir kitle daha eklendi: Esnaflarımız." ifadesini kullanan Ağbaba, 16 Mart 2020 tarihinde faaliyetleri durdurulan ve halen açılmasına izin verilmeyen en az 14 bin 224 iş yerine, 17 Kasım 2020 tarihli kararlar ile en az 369 bin 804 iş yerinin eklendiğini vurguladı. Ağbaba, bu kararlarla en az 90 bin 684 iş yerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu aktararak, evine ekmek götüremeyen esnafın çok zor günler geçirdiğine dikkati çekti.

- Ekonomik Sosyal Konsey 11 yıldır toplanmıyor

Veli Ağbaba, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in (ESK) 11 yıldır toplanmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Ekonomik ve Sosyal Konsey'in toplanmaması AKP'nin yönetim anlayışını ortaya koyan önemli bir göstergedir. 'Ben yaptım oldu.' anlayışının tek adam üzerine giydirilmiş halidir. Fikir alışverişinin olmadığı, her şeye tek bir kişinin karar verdiği bu yönetim sistemi ülkeyi açlığa, yokluğa, iflasa sürüklemeye devam ediyor. Ekonomik Sosyal Konsey, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal bunalımları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?"







