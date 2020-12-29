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Aktüel CHP'li Ağbaba'dan çiftçilerin kullandığı tarım kredilerine ilişkin açıklama:
Aktüel

CHP'li Ağbaba'dan çiftçilerin kullandığı tarım kredilerine ilişkin açıklama:

"Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasından aldığı tarım kredilerinin geri ödemelerinde faizin ve buna bağlı borçların silinmesi, geri ödemenin sadece anapara üzerinden yapılması ve borcun yeniden yapılandırılması üreticilerimize bir nebze olsa da nefes aldıracaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:44:37 -
CHP'li Ağbaba'dan çiftçilerin kullandığı tarım kredilerine ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasından aldığı tarım kredilerinin geri ödemelerinde faizin ve buna bağlı borçların silinmesi, geri ödemenin sadece anapara üzerinden yapılması ve borcun yeniden yapılandırılması üreticilerimize bir nebze olsa da nefes aldıracaktır." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, dünyanın pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha keşfettiğini, bu gerçeği tek görmeyen ülkenin Türkiye olduğunu savundu.

İktidarın, kendi üreticisi açlıkla karşı karşıyayken yurt dışından sıfır gümrükle buğday, arpa ve mısır ithalatının önünü açtığını belirten Ağbaba, "Geçtiğimiz yıl 9,8 milyon ton buğday ithalatı yapıp, başta Suriye olmak üzere farklı ülkelere un ve bakliyat hibesinde bulundular. Türkiye'deki üretici yaşam mücadelesi verirken Nijer'de 1 milyon hektar tarım arazisi kiralayıp üretim yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulanan yanlış tarım politikaları ve yüksek faizden dolayı çiftçi borçlarının ödenemeyecek hale geldiğini vurgulayan Ağbaba, çiftçinin traktör ve tarım aletlerinin bir bir haczedilmeye başlandığını ileri sürdü.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye kullandırdığı kredi miktarının bu yılın 9 ayında 7,7 milyara ulaştığını bildiren Ağbaba, çiftçilerin, kamu bankalarına 89 milyar 11 milyon lira, yabancı bankalara 22 milyar 240 milyon lira yerli özel bankalara 11 milyar 690 milyon lira borçlu olduğuna dikkati çekti.

Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tarım Kredi Kooperatiflerinin faizleri yüzde 41'lere kadar çıktı. Üreticilere destek için kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası üreticiyi ve üretimi bitirmek için çalışıyor. Bir örümcek ağı gibi üreticiyi sarıyor, hareket etmesini engelliyor, varını yoğunu satıp üretimden çekilmesini sağlıyor. 'Milletin efendisi'ni, köle ettiler. Ele güne muhtaç ettiler. Yüksek faize mahkum ettiler. Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasından aldığı tarım kredilerinin geri ödenmelerinde faizin ve buna bağlı borçların silinmesi, geri ödemenin sadece anapara üzerinden yapılması ve borcun yeniden yapılandırılması üreticilerimize bir nebze olsa da nefes aldıracaktır.

Kovid-19 salgını nedeniyle temmuz ayı sonuna kadar icra işlemleri durdurulmuştu. Ağustos ayından itibaren de icra işlemleri yeniden başlatılmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri tüm haciz işlemlerini ve icra takiplerini 31 Mart tarihine kadar erteledi. Ama yine faiziyle erteleniyor. Bugün borcunu ödeyemeyen nisanda faiziyle birikmiş borcu nasıl ödeyecek?"



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