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Aktüel CHP'li Ağbaba'dan asgari ücret zammı açıklaması:
Aktüel

CHP'li Ağbaba'dan asgari ücret zammı açıklaması:

"TÜİK aralık ayı enflasyon verilerine göre, kira ve gıda fiyatlarındaki artış oranları asgari ücrete yapılan 500 liralık zamdan eser bırakmadı"

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:51:52 -
CHP'li Ağbaba'dan asgari ücret zammı açıklaması:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK aralık ayı enflasyon verilerine göre, kira ve gıda fiyatlarındaki artış oranları asgari ücrete yapılan 500 liralık zamdan eser bırakmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, asgari ücrete yüzde 21'lik artışla yapılan 500 lira zammın asgari ücretlinin eline geçmeden eridiğini savundu. Bu zammın asgari ücretlinin bebeğinin bez ve mama parasını karşılamadığını belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

"TÜİK aralık ayı enflasyon verilerine göre, kira ve gıda fiyatlarındaki artış oranları asgari ücrete yapılan 500 liralık zamdan eser bırakmadı. Zam sadece bir ayda yumurta karşısında 71 adet, salatalık karşısında 26 kilogram, pirinç karşısında 2 kilogram, kuru soğan karşısında 8 kilogram, un ve biber karşısında ise 6 kilogram eridi."

Ağbaba, yeni yılın ilk gününde elektriğe yapılan yüzde 6,2 oranında zammın asgari ücretlinin fatura yükünü daha da artırdığını kaydetti.

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