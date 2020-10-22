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Aktüel CHP'li Adıgüzel'den internet altyapısı değerlendirmesi:
Aktüel

CHP'li Adıgüzel'den internet altyapısı değerlendirmesi:

"Türkiye'de internet fiyatları sunduğu hıza, kotaya ve hizmete oranla pahalı. Bunun da asıl sebebi Türkiye'de internet kullanımının büyük ölçüde eski teknoloji olan ADSL'e dayanması, fibere gerekli yatırımların yapılmamasıdır"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:36:30 -
CHP'li Adıgüzel'den internet altyapısı değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Türkiye'de internet fiyatları sunduğu hıza, kotaya ve hizmete oranla pahalı. Bunun da asıl sebebi Türkiye'de internet kullanımının büyük ölçüde eski teknoloji olan ADSL'e dayanması, fibere gerekli yatırımların yapılmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yüksek bir internet hızına sahip olması için temel şartın fiber altyapıya daha fazla yatırım yapılması olduğunu belirtti.

Global ölçekli Speedtest'in Eylül 2020 raporuna göre, Türkiye'nin sabit geniş bant internet hızında 175 ülke arasında 27.86 Mbps ile 101'inci, mobilde ise 138 ülke arasında 54'üncü sırada yer aldığını aktaran Adıgüzel, ülkenin bu alanda listede yer alan Avrupa ülkeleri arasında en yavaş internet hızına sahip olduğunu vurguladı.

İngiltere merkezli bir şirket tarafından yapılan bir çalışmaya göre de Türkiye'nin internet hızında 221 ülke arasında 117'nci sırada yer aldığını ifade eden Adıgüzel, aynı şirket tarafından yapılan ve sabit geniş bant internet fiyatlarının değerlendirildiği bir başka çalışmaya göre, Türkiye'nin 206 ülke arasında en ucuz interneti olan ülkeler sıralamasında 13,61 dolarla 16'ncı sırada olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'deki internet kullanıcılarının gelirlerinin önemli bir kısmını internet kullanımı için ayırmak zorunda olduğunu aktaran Adıgüzel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnternet hizmetlerinin kalitesi, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli bir faktör haline geldi. Ancak Türkiye'de internet fiyatları sunduğu hıza, kotaya ve hizmete oranla pahalı. Bunun da asıl sebebi Türkiye'de internet kullanımının büyük ölçüde eski teknoloji olan ADSL'e dayanması, fibere gerekli yatırımların yapılmamasıdır. ADSL hem pahalı hem de yavaş bir hizmet sunuyor. Öte yandan, ucuz ve hızlı internet hizmetinin yolu geniş bir fiber altyapısına sahip olmaktan geçiyor. Ülkemizdeki fiber uzunlukları ve yaygınlık oranları dikkate alındığında, henüz yeterli altyapıya sahip olmadığımız ortada."

İktidarın fibere gerekli yatırımı yapmadığını ileri süren Adıgüzel, Türk Telekom'un özelleştirme kararında imzası bulunanların, Türkiye'nin fiberde geri kalmışlığının en büyük sorumlusu olduğunu iddia etti.


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