CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 3 bin taraftarla poz verdi: Utanıp hiçbir açıklama yapamadı!
Yeniakit.com.tr'nin dün akşam saatlerinde yayımladığı Adana Demirspor-Giresunspor maçındaki taraftar skandalı, bugün bütün Türkiye medyasında yer bulurken, 3 bin taraftarla poz veren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sesi soluğu çıkmadı.
Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor'u konuk etmiş, ve dün akşam üstü oynanan maçta, 3 bin'e yakın taraftarın gizlice stada alındığı ortaya çıkmıştı. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, stadlara seyirci alınması yasakken, yaklaşık 3 bin Adana Demirspor taraftarının tribünde olmasına ilişkin yetkililerden bir açıklama gelmedi.
CHP'li Zeydan Karalar taraftarla birlikte poz verdi
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 3 bin'e yakın taraftarın içinde poz vererek, twitter hesabından paylaşımda bulunmuştu.
Taraftarlar stada nasıl girdi?
Gelen tepkilere rağmen taraftarların stada nasıl alındığına ilişjkin bir açıklama yapılmadı. Maçtan sonraki günün sabahında, Adana Demirspor Başkanı'nın takım idmanını izlediği duyuruldu.
Taraftar desteği ile gelen galibiyet
TFF 1. Lig'in 31. haftasındaki kritik maçta, taraftar desteğini arkasına alan Adana Demirspor, zirve yarışındaki rakibi Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.