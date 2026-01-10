CHP’den ‘yenge’ye konser kıyağı

HABER MERKEZİ

Maaşlarını alamayan belediye işçileri grevdeyken, nikâhsız birliktelik yaşadığı CHP’li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile Phuket Adası’nda tatile giden şarkıcı Sevcan Orhan’ın turnayı gözünden vurduğu ortaya çıktı. Birlikte olduğu Duman yönetimindeki Buca Belediyesince düzenlenen 29 Ekim konserine katılan ve “Faturası her şeyi var” diyerek ücret aldığını kabul eden Orhan’ın ne kadar para aldığı sorusu gündemdeki yerini korurken diğer CHP’li belediyelerden de “yenge”ye kıyak yapıldığı öğrenildi. Devletin resmi ihale platformunda son yıllarda İzmir’de konser verdiğine dair kayıt bulunmayan Sevcan Orhan’ın, Görkem Duman ile birlikte olduktan sonra İzmir’deki bazı CHP’li belediyelerden adrese teslim ballı konser ihaleleri kaptığı belgelendi.

BUCA’NIN YENGESİNE BALÇOVA’DAN

Görkem Duman’ın sevgilisinin cebini doldurmak için harekete geçen Onur Yiğit Başkanlığındaki CHP’li Balçova Belediyesi de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını bahane ederek Sevcan Orhan Konseri düzenledi. 31 Ağustos 2025’te düzenlenen konserde, tıpkı Buca’da olduğu gibi Orhan’a ne kadar ücret ödendiği kamuoyundan gizlenirken, ‘yenge’ konumundaki şarkıcının konforu için kamunun imkânları seferber edildi. Orhan konseri için destek ihalesine çıkan Balçova Belediyesi, doğrudan temin yöntemiyle “Profesyonel Ses Işık Truss Kurulumu ile İhtiyaç Duyulacak Ekipmanların Temin Edilmesi” alımı yaptı. Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünce 29.08.2025 tarihinde yapılan alımda, HZL Elektronik isimli şirkete tam 467 bin TL ödeme yapıldı.

KONSERE ÖZEL AMBULANS

Sevcan Orhan’ın konserinde yaşanması muhtemel sağlık sorunlarını göz önünde bulunduran Balçova Belediyesinin tedbir amacıyla bir ambulans kiraladığı da resmi kayıtlara yansıdı. 28.08.2025 tarihinde, A Plus Ambulans Hizmetleri şirketinden yapılan alımda Sevcan Orhan’ın birkaç saatlik konseri süresince görev alacak ambulansa tam 4 bin 500 lira ödenmiş. Duman’ın sevgilisi için kamunun kaynaklarını seferber eden bir diğer belediye ise CHP’li Bornova Belediyesi oldu. Başkanlığını Ömer Ekşi’nin yaptığı belediye tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen adrese teslim ihale ile “Sevcan Orhan Konseri” gerçekleştirildi. Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce 28 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen konser için Orhan’ın konserini organize eden Taysa Organizasyon isimli şirkete tam 2 milyon 800 bin TL ödeme yapıldı. Yine Orhan’ın Buca’da, sit alanı olduğu belirtilen alanda yükselen villa inşaatı da tepki çekmişti.

CHP’de Phuket skandalı alarmı

Öte yandan, Buca’da belediye çalışanları greve giderken, sokaklar çöpe gömülürken Başkan Görkem Duman’ın şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan’la Tayland’ın ünlü Phuket Adası’nda tatil yaparken görüntülenmesi CHP’de krize neden oldu. Genel Merkezden tüm belediye başkanlarına yurt dışı programlarıyla ilgili bildirimde bulunulması talimatı gitti. Duman’ın baş kahramanı olduğu skandalın tekrar etmesi kaygısı güdülerek kaleme alınan ve Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in imzasını taşıyan yazıda, başkanlara onay alınmadan başka bir ülkeye gidilmemesi uyarısında yapıldı. Yazıda şu ifadelere yer verildi: “Belediye başkanlarımızın yurt dışı ziyaretlerinde (sınır illerinde görev yapan belediye başkanlarımızın günübirlik yurt dışı programları dâhil olmak üzere) resmi ya da özel sebeplerle gerçekleştirilmesi planlanan tüm yurt dışı programları öncesinde Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’mıza mutlaka bilgi vermeleri ve Genel Merkezden onay alınmaksızın herhangi bir yurt dışı programı planlamamaları ve/veya gerçekleştirmemeleri gerekmektedir.” Zeybek, ayrıca iş yavaşlatma, grev gibi düzenini etkileyen sorunlar yaşayan belediyelerin yurt dışı ziyaret izni başvurusunda bulunmamalarını talep etti. Yurt dışı ziyaret izin başvurularında belediyelerin, çalışanlarına herhangi bir borcun bulunmamasına kıstas olacak.