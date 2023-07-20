CHP'den Tanju Özcan kararı!
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili kararını gelecek hafta yapacağı toplantıda verecek.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı parti genel merkezinde düzenlendi.
Yaklaşık 5 saat süren toplantıda, Kılıçdaroğlu'na karşı adalet yürüyüşü düzenleyen Tanju Özcan'ın dosyası da görüşüldü.
Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Tanju Özcan, yaşadığı sağlık sorununu gerekçe göstererek raporlu olduğunu belirtip savunma yapmaya gitmedi.
Özcan'ın savunmasının 26 Temmuz Çarşamba saat 13.00'te yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınacağı öğrenildi.