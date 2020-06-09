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Gündem

CHP'den şaşırtan "Ayasofya" açıklaması: Açacaksanız açın

Hem toplum hem de siyasiler, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması konusunda görüş birliği içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den sonra CHP'den de açıklama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da yaptığı açıklamada, "Ayasofya'yı açacaksanız açın" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 17:43:00 -
CHP'den şaşırtan "Ayasofya" açıklaması: Açacaksanız açın

İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilen ve 481 yıl boyunca namaz kılınan Ayasofya, CHP'nin tek parti olarak iktidarda olduğu 1934 yılında çıkarılan kararnameyle müzeye çevrilmişti. İsmet İnönü hükümetinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taklit ederek bu kararı hayata geçirdiği de iddia edilmişti.

İbadete kapatıldığı günden bu yana Müslümanların yeniden namaz kılınması için beklediği Ayasofya'nın camiye çevrilmesi bu günlerde tekrar gündemde.

Fethin yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okunmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir konuşma yapmıştı. Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamalarda, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için kararın millete ait olduğunu vurguladı.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatla çalışmalar da başlamış oldu. Ayasofya'nın açılması için belirlenen yol haritasında iki ihtimal var. Ya Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi için çıkarılan 1934 tarihli kararname iptal edilecek veya Danıştay tarafından verilen kararda "Ayasofya cami olacak" denilecek.

Danıştay 10. Dairesi, 2 Temmuz 2020'de Ayasofya'yla ilgili başvuruyu görüşecek. Kararnamenin iptaliyle ilgiliyse, Erdoğan'ın talimatıyla hukukçulardan kurulan bir grup Ayasofya'nın müzeye çevrilme sürecini inceliyor.

Ortak görüş: Ayasofya yeniden cami olsun

Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması konusunda toplumun büyük bir kesimi ortak görüş birliğinde. Yapılan araştırmalarda, Erdoğan'ın da işaret ettiği gibi referandum olursa, yüzde 90'a yakın 'Ayasofya cami olsun' sonucunun çıkacağı belirtiliyor.

Siyasette de tablo buna benzer. Erdoğan'dan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "Ayasofya'dan Allah'ın izniyle ezan sesi yükselecektir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün sosyal medyadan önemli bir çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlatan Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşenir'in de kanaatlerini açıklamasının anlamlı olacağını kaydetti.

CHP'den ilk açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da dün yaptığı açıklamada Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili "Açacaksanız açın" dedi.

CHP yönetimi Ayasofya'yı müzeye çevirmişti

Ayasofya Camii, 24 Kasım 1934'te; CHP'nin tek parti olarak iktidarda bulunduğu dönemde müzeye çevrilmişti. 1930'la 1935 arasında başlatılan restorasyon çalışmalarında halka kapatılan Ayasofya, Bakanlar Kurulu kararıyla müze statüsüne alınmıştı.

Ayasofya'yla ilgili kararnamenin altındaki Atatürk imzasının sahte olduğu da belirtiliyor. Mustafa Kemal'in Ayasofya Kararnamesi'nde bulunan ve başka bir belgede rastlanmayan imzası bu iddianın en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

Haber7

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Yorumlar

Burdurlu

anketlerde oylar düştümü "ayasofyayı açalım", seçim yaklaştımı "yerli araba yollarda".. 
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Ayhan Eyisin

Ayasofya emanettir, ucuz siyasi amaçlar için kullanılmasın, evet açacaksanız açın. Bu kadar tantanaya gerek yok!
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