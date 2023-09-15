  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erciyes Dağı'nda sondaj vuruldu! Birden yerin altından fışkırmaya başladı... Müjde Türkiye'ye verildi

Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun provokatif sözlerine tepki! Aynen iade ediyoruz

Camide şerefsizlik! Bulun bu haramzadeyi

Fatih Terim'in eşi Fulya Terim hakkında skandal iddia! '3 milyon euro karşılığında yapıyormuş'

Sosyal güvenlik uzmanından yeni tahmin! İşte zamlı en düşük emekli maaşı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde!

Hakan Fidan uyardı! Türkiye olmazsa olmaz Türkiye'nin dahil olmadığı bir koridorun olması mümkün değil

Bakan Kacır Güney Kore basınına konuştu! Türkiye İHA üretiminde bir numara

Başkan Erdoğan: 'Küresel sapkın akımlara taviz vermeyeceğiz!'

Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Siyaset CHP'den Özgür Özel'e 'istifa et' çağrısı!
Siyaset

CHP'den Özgür Özel'e 'istifa et' çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 19:54:00 -
CHP'den Özgür Özel'e 'istifa et' çağrısı!

CHP Milletvekili Ali Öztunç, Özgür Özel'in genel başkanlığa adaylığını açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kasım ayı başında yapılması planlanan 38. Olağan Genel Kurultay’da genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Özel, grup başkanlığından ayrılma konusunu ise kurultay tarihi ilan edildikten sonra değerlendireceklerini söyledi.

Özel’in grup başkanlığından istifa etmemesine parti içinde eleştiriler geldi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel’e başarı diledi, "istifa" çağrısında bulundu.

“Genel başkan adaylığı her CHP’linin hakkıdır. Ancak Genel Başkan adına Grup başkanlığı koltuğunda otururken genel başkan adayı olması doğru ve etik değildir. Grup başkanlığından istifa ederek yarışmasının daha doğru olacağını düşünüyorum”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23