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Gündem CHP'den olağanüstü kurultay kararı! Tarih açıklandı
Gündem

CHP'den olağanüstü kurultay kararı! Tarih açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-04 21:18:00 -
CHP'den olağanüstü kurultay kararı! Tarih açıklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısında olağanüstü kurultay kararı alındı. Tüzük kurultayı 6-9 Eylül'de toplanacak.

CHP Genel Merkezi’nde öğle saatlerinde başlayan il başkanları yaklaşık 5 saat süren il başkanları toplantısının ardından yapılan Parti Meclisi toplantısında olağanüstü kurultay kararı alındı.

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAY'A GİDİYOR

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı. Saat 17.45'te başlayan toplantı, 2 saat sürdü.

Toplantıda, Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eylül ayında düzenlenmesi planlanan tüzük kurultayı çalışmalarına ilişkin il başkanlarının görüş ve önerileri alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplantıda, planlanan tüzük kurultayının 4 Eylül’de Sivas’ta gerçekleştirilecek temsili bir açılış ile başlaması konuşuldu.

5 Eylül’de ise Ankara’da 90 kişilik bir komisyon ile devam edecek olan tüzük kurultayının, 6, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde devam edeceği bildirildi.

PARTİ MECLİSİ TOPLANDI

Ayrıca toplantının ana gündem maddeleri arasında ön seçim ve genel başkan dahil olmak üzere dönem sınırlaması konularının yer aldığı öğrenildi.

İl başkanları toplantısı sonrası, Özgür Özel başkanlığında Parti Meclisi (PM) toplantısı başladı.

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