  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'den "Kovid-19 Gölgesinde 2020 Türkiyesi" başlıklı çalışma
Aktüel

CHP'den "Kovid-19 Gölgesinde 2020 Türkiyesi" başlıklı çalışma

Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel: - "Bu rejim Türkiye'nin onlarca yıllık birikimini heba ederken Türkiye'nin nitelikli beşeri sermayesinin beyin göçü ile yurt dışına kaçmasına neden olmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:23:10 -
CHP'den "Kovid-19 Gölgesinde 2020 Türkiyesi" başlıklı çalışma

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Bu rejim Türkiye'nin onlarca yıllık birikimini heba ederken Türkiye'nin nitelikli beşeri sermayesinin beyin göçü ile yurt dışına kaçmasına neden olmaktadır." görüşünü savundu.

CHP'den yapılan açıklamada, Açıkel'in "Kovid-19 Gölgesinde 2020 Türkiyesi" başlıklı bir çalışma yaptığı belirtildi.

Açıkel'in söz konusu çalışmasında, Türkiye'de Kovid-19 salgını öncesinde mevcut olan eşitsizliklerin bu dönemde daha da derinleştiğini ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında geçirdiği ikinci yıl olan 2020'de de ekonomik buhranın sürdüğünü ortaya koyduğu kaydedildi.

Çalışmada, şeffaflıktan uzak yönetim anlayışı nedeniyle Kovid-19 salgınına karşı mücadelenin zarar gördüğü ve bunun uluslararası değerlendirmelere de yansıdığını vurgulayan Açıkel, "Pandeminin ilk döneminde maske dağıtamayan, şimdi ise neredeyse tüm dünyanın ilk doz aşılarını bitirme aşamasına gelmesine rağmen aşıların ülkeye getirilmesinde kendi açıkladıkları tarihlerde bile geciken ve aşılama konusunda tutarlı bir politika ortaya koyamayan bir plansızlığın, sağlık alanındaki yeterlilik konusunda Türkiye'yi en alt sıralarda yer alan bir ülke konumuna sürüklediğini görüyoruz." görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile geçen yıl yaşanan kötü gidişin ve gerilemenin bu yıl da devam ettiğini ileri süren Açıkel, çalışmayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu rejim Türkiye'nin onlarca yıllık birikimini heba ederken, Türkiye'nin nitelikli beşeri sermayesinin beyin göçü ile yurt dışına kaçmasına neden olmakta. Saray rejiminin yönetimi altında Türkiye, pandemi döneminde dahi beyin göçünün sürdüğü bir ülke haline geldi. Yetişmiş doktorlarımızın yurt dışında çalışmak için yaptıkları başvurulardaki artış da bunun bir göstergesi. 2020 yılı, kurumların yıpratılmasının devam ettiği, devlet yönetiminde yerleşik kurallardan uzak keyfi ve tutarsız uygulamaların sürdüğü, Cumhuriyetimizin inşa ettiği kurumlarda yetişen liyakatli kadrolar yerine partizanca bürokrasiye yerleştirilen çevrelerin ülkemizi ve geleceğimizi şekillendiren kararlara imza atmaya devam ettiği bir yıl olarak tarihe geçti."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...

İsrail'in Ankara'da görev yapan diplomatı Roey Gilad, Türkiye ile olan ilişkilerine dair bir açıklamada bulundu.
23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'
Gündem

23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'

Zonguldak'ta dönerci dükkanı işleten Erkan Cinbir adlı esnaf, tam 23 kez kural ihlalinden dolayı ceza yese de bildiğini okumaya devam ediyor..
İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın
Gündem

İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın

Daha önce zinayı överek milletin değerlerine dil uzatan eski manken Deniz Akkaya, zihniyet yapısını bir kez daha sergiledi. Katıldığı bir p..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay