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Siyaset CHP'den "Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı"na ilişkin açıklama geldi! Açıklayamıyorlar
Siyaset

CHP'den "Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı"na ilişkin açıklama geldi! Açıklayamıyorlar

CHP'nin cumartesi günü Maltepe'de gerçekleşen ve yüz binlerin akın ettiği miting sonrası "CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olacak" iddiaları ortaya atılmıştı. Bugün yapılan CHP MYK toplantısından sonra basın mensuplarının konuya ilişkin sorusuna cevap veren Sözcü Faik Öztrak, 6'lı masayı işaret ederek, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 21:39:00 -
CHP'den "Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı"na ilişkin açıklama geldi! Açıklayamıyorlar

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayamıyorlar

CHP MYK toplantısından sonra basın mensuplarının "Maltepe mitingi Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağına dair yorumlara neden oldu; bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ilişkin cevap veren Öztrak, "Parti sözcüsü olarak defalarca ifade ettim. Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı genel başkanımızın da içinde olduğu 6 lider tarafından ortak belirlenecektir. Dolayısıyla burada daha önce 6 lider cumhurbaşkanının niteliklerini açıklamıştır. Bu niteliklere yoğunlaşmakta yarar vardır" dedi.

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Yorumlar

Ramazan

Adam yok Adam lazim Korkaklar. Altili masa ve hdp pkk fetö ortaklari Türkiye nasil bir kaderimimiz var icerde disarda hep Zor
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