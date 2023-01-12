CHP'den İsveç'e kınama! AK Partili Ömer Çelik CHP'nin paylaşımıyla çağrı yaptı
CHP, İsveç'te terör örgütü tarafından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığı hain eylemi kınadı. AK Partili Çelik, CHP'nin paylaşımını alıntılayarak tüm siyasi partilere çağrı yaptı.
CHP, İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınadığını duyurdu.
CHP sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı’na yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
AK Partili Çelik CHP'nin mesajını paylaştı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin yayımladığı mesajı paylaşarak, “Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz” dedi.