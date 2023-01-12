  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'den İsveç'e kınama! AK Partili Ömer Çelik CHP'nin paylaşımıyla çağrı yaptı
Siyaset

CHP'den İsveç'e kınama! AK Partili Ömer Çelik CHP'nin paylaşımıyla çağrı yaptı

CHP, İsveç'te terör örgütü tarafından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığı hain eylemi kınadı. AK Partili Çelik, CHP'nin paylaşımını alıntılayarak tüm siyasi partilere çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 22:10:00 - 2023-01-12 22:18:47
CHP'den İsveç'e kınama! AK Partili Ömer Çelik CHP'nin paylaşımıyla çağrı yaptı

CHP, İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınadığını duyurdu.

CHP sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı’na yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

AK Partili Çelik CHP'nin mesajını paylaştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin yayımladığı mesajı paylaşarak, “Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23