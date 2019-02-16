0553 313 94 23

CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı

CHP'den istifa eden Denizli'nin Buldan ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, ilçe merkezinde tanzim satış noktası kurdu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:49
CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı

CHP'deki antidemokratik uygulamaları protesto ederek, partisinden istifa eden Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, ilçe merkezinde tanzim satış noktası kurdu.

"On numara, beş yıldız"

Halkın yoğun ilgi gösterdiği uygulama ile ilgili konuşan Başkan Gülbay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile birçok kentte hayata geçirilen projeyi "On numara, beş yıldız" olarak nitelendirdi.

Gülbay, vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

Doğruya doğru

Gülbay, "Bir kişinin dünya görüşüne katılmıyor olabilirsiniz. Ama o kişinin söyledikleri doğru ise buna açık yüreklilikle doğru diyebilmelisiniz. Doğru olan bir şeye yanlış diyemezsiniz. Biz her zaman doğrunun yanındayız" diye konuştu..

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:49
  1. Denizli
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Buldan Belediyesi
  4. Mustafa Gülbay
  5. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'de işler karıştı! Kemal’i zora sokacak hamle
    1. CHP'de işler karıştı! Kemal’i zora..
    2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    3. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu..
    4. Antalyaspor’da Başakşehir için son..
    5. Kaplan: “Aldığımız 1 puan bizim için..
    6. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    7. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı..
    8. Fatih’te çöken binanın enkazı drone..
    9. İstanbul'da dev operasyon! Tüm yollar..
    10. Başkan Çerçioğlu, Umurlu’da seçim..
    11. İzdihamdan ilerleyemeyen İmamoğlu,..
    12. Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü
    13. Hastane inşaatından düşen Afgan..
    14. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    15. Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    16. Mehmet Öz kimdir kaç yaşında? Mehmet..
    17. Pitbull, yaşlı adama dehşeti yaşattı!
    18. Eğitimcilerin 3600 ek gösterge talebi
    19. Karaköprü’de engelli parkı yapılacak
    20. Gökkuşağının eşsiz manzarası görenleri..
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü