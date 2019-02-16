CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı

CHP'deki antidemokratik uygulamaları protesto ederek, partisinden istifa eden Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, ilçe merkezinde tanzim satış noktası kurdu.

"On numara, beş yıldız"

Halkın yoğun ilgi gösterdiği uygulama ile ilgili konuşan Başkan Gülbay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile birçok kentte hayata geçirilen projeyi "On numara, beş yıldız" olarak nitelendirdi.

Gülbay, vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

Doğruya doğru

Gülbay, "Bir kişinin dünya görüşüne katılmıyor olabilirsiniz. Ama o kişinin söyledikleri doğru ise buna açık yüreklilikle doğru diyebilmelisiniz. Doğru olan bir şeye yanlış diyemezsiniz. Biz her zaman doğrunun yanındayız" diye konuştu..