CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den samimi Erdoğan itirafı: Direnmeseydi hepimiz katledilmiştik!

CHP'den ayrılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından "PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" paylaşımında bulundu. Çelebi'nin "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da direnmese Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik" şeklindeki samimi itirafları, muhalefet tarafından hedefe konuldu.

2021 yılında CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle oradan da istifa eden Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"6+1 değil Cumhur ittifakı derim"

Eski partisi CHP'ye yüklenerek Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu.40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadelerini kullandı.

Çelebi'den Erdoğan itirafı

Çelebi bir süre sonra da "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik." şeklinde bir mesaj paylaşarak samimi itiraflarda bulundu.

Muhalifler ise Çelebi'nin bu paylaşımlarından dolayı AK Parti'ye geçeceği iddiaları üzerinden eski CHP'li vekili hedefe koydu. Paylaşımlar sonrası Mehmet Ali Çelebi, kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

HDP'yi eleştirerek CHP'den istifa etmişti

Çelebi, CHP'den istifasını açıkladığı gün yaptığı konuşmada, "Kuldan yurttaş yaratan CHP'den; ülkeye hem demokrasi vadedip hem parti içinde AK Parti tipi demokrasiyi yani 'itaat et rahat et.' anlayışını hakim kılanlara, Parti Meclisi üyelerine, milletvekillerine, il-ilçe başkanlarına tuzluk muamelesi yapan anlayışa, 'Işığımız Öcalan' diyen kumpas tetikçilerini CHP için şans görebilen yöneticilere, Atatürk'ü alenen soykırımcı olarak niteleyen HDP yönetimine ses çıkaramayan yöneticilere, kadınlara seçme seçilme hakkı veren CHP'den, grup başkanvekili seçimlerinde milletvekillerinin dahi seçme seçilme hakkını yok sayan, grup başkanvekillerini dahi atayan CHP'ye geldik." demişti.