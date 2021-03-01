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Gündem CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar kayıplara karıştı
Gündem

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar kayıplara karıştı

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar telefonlarını kapattı. İstifasının ardından pek çok iddia ortaya atılan Sancar ile ilgili konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Ben de ulaşamadım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 12:32:00 -
CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar kayıplara karıştı

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İsmi Muharrem İnce'nin partisine geçecek isimler yer arasında olan Sancar ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Gürsel Tekin: Ben de ulaşamadım

Konuyla ilgili Habertürk'te yayınlanan bir canlı yayın programında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sancar'a ulaşamadığını kaydetti.

Tekin, "Ben de ulaşamadım. Gelirken kendisini aradım fakat ulaşamadım. Açıklamasını gördüm. Açıklamasında herhangi bir siyasi oluşumdan dolayı istifa etmiş değil. Yarın öbür gün kamuoyuna yansır" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

oduncu

bay kamal onu chp binasının bodrum katında eşek sudan gelesiye kadar dövüyordur. Bay kamal yoruldumu dışarı çıkarır
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Yusuf

Danimarkada kurani yakan stram kurs mensubu kafir bir misluman gencden yedigi tokatla polisin tlf numarisini hatirlayamadi lutfen yayinlayin 
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