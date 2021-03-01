CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar kayıplara karıştı
CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar telefonlarını kapattı. İstifasının ardından pek çok iddia ortaya atılan Sancar ile ilgili konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Ben de ulaşamadım" ifadelerini kullandı.
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
İsmi Muharrem İnce'nin partisine geçecek isimler yer arasında olan Sancar ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Gürsel Tekin: Ben de ulaşamadım
Konuyla ilgili Habertürk'te yayınlanan bir canlı yayın programında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sancar'a ulaşamadığını kaydetti.
Tekin, "Ben de ulaşamadım. Gelirken kendisini aradım fakat ulaşamadım. Açıklamasını gördüm. Açıklamasında herhangi bir siyasi oluşumdan dolayı istifa etmiş değil. Yarın öbür gün kamuoyuna yansır" ifadesini kullandı.