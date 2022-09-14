CHP'den İstanbul'daki dev su zammına "pes" dedirten savunma! Utanmadı "su çok ucuzdu" dedi

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Halk TV canlı yayınında konuşan İBB Meclisi CHP Sözcüsü Tarık Balyalı, İstanbul'daki su zammına ilişkin "pes" dedirten ifadeler kullandı.

İSKİ'nin su maliyetini bilmediğini, yönetimin uzun süredir maliyeti çıkartmak ,için çalıştığını söyleyen CHP'li Balyalı, öte yandan en temel ihtiyaç maddesi suyun bugüne kadar İstanbul'da çok ucuza verildiğini ifade ederek yapılan zammı savundu.

Utanmadı "su çok ucuzdu" dedi!

Tarık Balyalı, programda şu ifadeleri kullandı:

Bu zamdan önceki fiyat aslında 7 lira 22 kuruş. Ama Türkiye'nin şartlarında öyle olağanüstü değişimler var ki akıl alması mümkün değil.

İSKİ bir çalışma yaptı ve kendi maliyetlerini çıkarttı. Daha önce Sayıştay'ın İSKİ'ye yaptığı eleştirinin başında su maliyetini bilmemesi geliyordu. Bunun üzerine bizim yeni yönetimimiz uzun zamandan beri su maliyetlerini çıkartmak için çalıştı. Bu çalışmada da İSKİ Kanunu'ndan yararlanıldı.