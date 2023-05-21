CHP'den inanılmaz seçim itirafı: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?

Türk halkı 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde sandık başına gitti ve milli irade tecelli etti. Seçime katılım yüzde 86.98'le tarihi bir oranda gerçekleşti.

Seçim sonuçları ise yanlı ve yönlendirme amaçlı anketlerin aksine beklendiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın net bir üstünlüğü ile tecelli etti.

BAŞKAN ERDOĞAN VE CUMHUR İTTİFAKI FARK ATTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52'lik oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 puan fark atarak ikinci tura kaldı.

AK Parti'nin birinci parti olma özelliğini yine farklı şekilde koruduğu milletvekili seçimleri de Cumhur İttifakı'nın kesin zaferi ile sonuçlandı. Cumhur İttifakı'na dahil partiler Meclis'te çoğunluğu elde etti.

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İKİNCİ TURDA ERDOĞAN AVANTAJLI

Türkiye şimdi 28 Mayıs'ta ilk turda rakibine büyük bir fark atan Başkan Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur yarışı için sandık başına gidecek.

CHP'DEN 14 MAYIS MANİPÜLASYONU!

Öte yandan 14 Mayıs'ta Türkiye bir skandallar silsilesine de şahit oldu. CHP özellikle de seçim günü ekranlara sık sık çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, bir manipülasyon girişiminde bulundu.

CHP'ye yakın ANKA ve Anadolu Ajansı tarafından da geride olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun önde olduğuyla ilgili algı operasyonu yapıldı. Seçim sonuçları nihayete erdiğinde ise CHP cephesinin manipülasyon girişimi net şekilde ortaya çıktı.

DURSUN ÇİÇEK'TEN İTİRAF: KANDIRDIYSAK SİZE NE?

İşte bu konuyla ilgili bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulunan CHP'li Dursun Çiçek, tam anlamıyla bir skandala imza attı. Seçmeni kandırdıklarını açık açık itiraf eden Çiçek, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti.

Çiçek canlı yayında milyonların gözüne baka baka "Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler şaşkınlıkla karşılandı.