  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

3 haftadan az bir süre kaldı! Türkiye'ye o tarihte euro yağacak

İşte liderlik farkı! İmamoğlu ile Erdoğan'ın mesaisi arasındaki ince fark

Çin 4 yıl aradan sonra bomba adımı attı! Bir anda Türkiye'ye geldiler

'Fiziki altın toplayın' diyen Ramazan Kurtoğu'nun son tahmini dehşete düşürdü: Bizi perişan edecekler

Hatice Kolçak'ın son altın tahmini olay! Duyan duymayanlara haber etsin, üstüne basa basa rakam verdi

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Arap vatandaşlara adice küfürler savuran gence tepki yağdı

Bahreyn'den Lübnan kararı aldılar: diplomatik ilişkiler yeniden kurulacak! Karar çıktı

Davutoğlu ve Babacan'ı satan satana! Jahrein'in yayınında galiz küfürler...

Almanya'da İranlı Azerbaycan Türklerinden rejim karşıtı protesto yapıldı! Tepki gösterisi

CHP'liler bu sözleri iyi dinleyin! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Alman devlet kanalında övgüler dizildi
Gündem CHP'den inanılmaz seçim itirafı: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?
Gündem

CHP'den inanılmaz seçim itirafı: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?

Yeniakit Publisher
2023-05-21 08:17:00 - 2023-05-21 08:24:52
CHP'den inanılmaz seçim itirafı: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?

14 Mayıs gecesi İmamoğlu ve Yavaş'ın milletin iradesini hiçe sayarak, yaptığı manipülasyon büyük tepki çekmişti. O gece yaşanan manipülasyona ilişkin canlı yayında konuşan CHP'li Dursun Çiçek, 'Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?' dedi.

Türk halkı 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde sandık başına gitti ve milli irade tecelli etti. Seçime katılım yüzde 86.98'le tarihi bir oranda gerçekleşti.

Seçim sonuçları ise yanlı ve yönlendirme amaçlı anketlerin aksine beklendiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın net bir üstünlüğü ile tecelli etti.

 

BAŞKAN ERDOĞAN VE CUMHUR İTTİFAKI FARK ATTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52'lik oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 puan fark atarak ikinci tura kaldı.

AK Parti'nin birinci parti olma özelliğini yine farklı şekilde koruduğu milletvekili seçimleri de Cumhur İttifakı'nın kesin zaferi ile sonuçlandı. Cumhur İttifakı'na dahil partiler Meclis'te çoğunluğu elde etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

İKİNCİ TURDA ERDOĞAN AVANTAJLI

Türkiye şimdi 28 Mayıs'ta ilk turda rakibine büyük bir fark atan Başkan Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur yarışı için sandık başına gidecek.

 

CHP'DEN 14 MAYIS MANİPÜLASYONU!

Öte yandan 14 Mayıs'ta Türkiye bir skandallar silsilesine de şahit oldu. CHP özellikle de seçim günü ekranlara sık sık çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, bir manipülasyon girişiminde bulundu.

CHP'ye yakın ANKA ve Anadolu Ajansı tarafından da geride olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun önde olduğuyla ilgili algı operasyonu yapıldı. Seçim sonuçları nihayete erdiğinde ise CHP cephesinin manipülasyon girişimi net şekilde ortaya çıktı.

 

DURSUN ÇİÇEK'TEN İTİRAF: KANDIRDIYSAK SİZE NE?

İşte bu konuyla ilgili bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulunan CHP'li Dursun Çiçek, tam anlamıyla bir skandala imza attı. Seçmeni kandırdıklarını açık açık itiraf eden Çiçek, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti.

Çiçek canlı yayında milyonların gözüne baka baka "Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler şaşkınlıkla karşılandı.

CHP liderine cevap gecikmedi! Sen önce kendi eşine bak Kılıçdaroğlu
CHP liderine cevap gecikmedi! Sen önce kendi eşine bak Kılıçdaroğlu

Gündem

CHP liderine cevap gecikmedi! Sen önce kendi eşine bak Kılıçdaroğlu

Ali Babacan'dan CHP seçmenini kızdıracak açıklama! 'Herkes kendine suçlu arıyor'
Ali Babacan'dan CHP seçmenini kızdıracak açıklama! 'Herkes kendine suçlu arıyor'

Siyaset

Ali Babacan'dan CHP seçmenini kızdıracak açıklama! 'Herkes kendine suçlu arıyor'

CHP’den büyük terbiyesizlik! Depremzedelerin haberini yapan gazeteciye el hareketi çekti
CHP’den büyük terbiyesizlik! Depremzedelerin haberini yapan gazeteciye el hareketi çekti

Gündem

CHP’den büyük terbiyesizlik! Depremzedelerin haberini yapan gazeteciye el hareketi çekti

CHP'den HDP'ye bomba mesaj! O isimler mezarlarında kesin ters dönmüşlerdir
CHP'den HDP'ye bomba mesaj! O isimler mezarlarında kesin ters dönmüşlerdir

Medya

CHP'den HDP'ye bomba mesaj! O isimler mezarlarında kesin ters dönmüşlerdir

CHP'den samimiyetsiz 'U' dönüşü: Özgür Özel'den Yedili Masa'yı karıştıracak 'şerefsiz' çıkışı!
CHP'den samimiyetsiz 'U' dönüşü: Özgür Özel'den Yedili Masa'yı karıştıracak 'şerefsiz' çıkışı!

Siyaset

CHP'den samimiyetsiz 'U' dönüşü: Özgür Özel'den Yedili Masa'yı karıştıracak 'şerefsiz' çıkışı!

CHP'yi ifşa eden paylaşım! Ellerine imkan geçse Erdoğan'a bakın ne yapacaklar!
CHP'yi ifşa eden paylaşım! Ellerine imkan geçse Erdoğan'a bakın ne yapacaklar!

Sosyal Medya

CHP'yi ifşa eden paylaşım! Ellerine imkan geçse Erdoğan'a bakın ne yapacaklar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23