"CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu! Özgür Özel milleti nasıl kandırdıklarını anlattı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün akşam TVNET ekranlarında tayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Milleti nasıl kandırdıklarını itiraf etti

Özel'e 25 Mart 2019'da Twitter hesabından yaptığı "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." şeklindeki paylaşımı soruldu.

Soru karşısında utanmadan gülen CHP Grup Başkanvekili, milleti nasıl kandırdıklarını itiraf etti.

"Biz de çarpıcı olsun diye yazdık"

"Nerede traktörler?" sorusuna Özgür Özel'in akıllara durgunluk veren şu ifadeleri kullandı:

"O zaman bizim kampanya ekibi beni arayıp 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler.

Ben de o zaman Aydın, Afyon, Denizli taraflarında sürekli geziyorum. Videoyu paylaştık, o video artık yok. Orada 'CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor. CHP'li Aydın belediyesindeki çiftçi mutlu. o yüzden CHP'li belediye seçerseniz beş yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur' diye bir şey geçiyor. Biz de çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık"

Özel, bu kampanyanın başarılı olduğunu belirtti.