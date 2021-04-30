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Siyaset CHP'den 'Haddinizi bilin' diyen HDP'ye sert cevap: Ağababanız had bildiremedi, geçin bunları
Siyaset

CHP'den 'Haddinizi bilin' diyen HDP'ye sert cevap: Ağababanız had bildiremedi, geçin bunları

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den gelen "Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin" tepkisine cevap veren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Emperyalistlerin ağababaları partimize had mad bildiremedi. Geçsinler bunları." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 22:19:00 - 2021-04-30 22:30:48
CHP'den 'Haddinizi bilin' diyen HDP'ye sert cevap: Ağababanız had bildiremedi, geçin bunları

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Ermenilerin 1915 yalanını savunarak 'Türkiye karşıtı' bir bildiriye imza atmıştı.

Yayınlanan bildiriye ilişkin CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nden ses çıkmazken, yalnızca CHP Sözcüsü Faik Öztrak yanıt vermek zorunda kalmıştı.

Öztrak,"Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez." demişti.

HDP sözcüsünden CHP'ye tepki

Öztrak'ın bu açıklamasına karşın HDP Sözcüsü Ebru Günay da, Twitter hesabından CHP sözcüsüne cevap verip, "Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!" diye uyarmıştı.

Öztrak'tan sert cevap

Bugün ise Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında HDP'nin cevabına ilişkin konuştu.

HDP'nin "Antiemperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz, haddinizi bilin" sözlerinin hatırlatılması üzerine Öztrak, "Biz, sözlerimizin arkasındayız. Emperyalistlerin ağababaları bizim partimize had mad bildiremediler, geçsinler bunları." ifadelerini kullandı.

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