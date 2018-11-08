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CHP'den flaş ittifak açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ittifak konusunda açıklama yaptı. Öztrak, "Biz ittifak değil sandıkta mutabakattan bahsediyoruz." dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:55
CHP'den flaş ittifak açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz belediye başkanlarımızla Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili veya başka partilere oy vermiş tüm seçmenlerin oyunu alabilecek başkanlara sahibiz. Bu çerçevede de herkesin oyuna talibiz. Dolayısıyla ittifak değil sandıkta mutabakattan bahsediyoruz." dedi.

Yeni oluşturulan CHP İl Teşkilatı'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Öztrak, burada yaptığı konuşmada, mart ayında yapılacak seçimlerin Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

"İl yönetimimiz düştü"

Öztrak, yeni il teşkilatına başarı dileyerek, "Belediye seçimleri için aday adaylığı kapsamında başkanımızın istifa etmesi sonucu il yönetimimiz düştü. Bunun ardından belirlenen yeni yönetimimiz göreve başladı. Mahalli idare seçimlerine, daha geniş bir yönetimle çok daha hazır biçimde girme imkanını bulduk. Ülkenin geleceği açısından mahalli idare seçimlerini çok önemli buluyorum. Sadece ile ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alabilmesi bakımından değil aynı zamanda genel siyaset açısından da bu acayip gidişe dur diyebilmek bakımından, bu seçimlerin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12-0 yaptığı tek ilin Tekirdağ olduğunu anlatan Öztrak, "Yeni yönetimimiz bu seçimlerin üstesinden gelecektir. Yönetim partimizin Tekirdağ'daki çıtasını daha da yukarı çıkartacaktır. Burada bir başarı hikayesi var. Bundan sonraki süreçte işimiz son derece güç. Örgütümüzle çalışarak burada yeni bir başarıya imza atacağımızı zannediyorum." ifadelerini kullandı.

"İttifakla ilgili çalışma gündemde yok"

Öztrak, CHP'nin gündeminde ittifak olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İttifakla ilgili, daha önce de söyledim, bizim yukarıda bir ittifakla ilgili çalışmamız gündemde yok. Biz belediye başkanlarımızla Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili veya başka partilere oy vermiş tüm seçmenlerin oyunu alabilecek başkanlara sahibiz. Bu çerçevede de herkesin oyuna talibiz. Dolayısıyla ittifak değil sandıkta mutabakattan bahsediyoruz. Yasal olarak ittifakın bir zemini yok. O nedenle hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu mutabakat sandıkta olacak."

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:55
  1. Tekirdağ
  2. CHP
  3. ittifak

YORUM YAZ

  • hsnhsn34 dk önce
    mhp seçmenini aptal mi zannediyorsun o adaya verilen oyun chp hanesine yazılacağınımhp liler ve diğer seçmenler bilmiyor mi milleti aptal kendini çok mu zeki sanıyorsunuz
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