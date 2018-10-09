0553 313 94 23

CHP'den "Enflasyonla Mücadele Programı"na şaşırtmayan yorum

Bakan Berat Albayrak tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, tepki gösterdi.

09 Ekim 2018 Salı 16:52
CHP'den "Enflasyonla Mücadele Programı"na şaşırtmayan yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ilişkin, "Kalıcı tedbirler almadan, girdilerde gerekli destek ve indirimleri yapmadan, sadece işletme ve şirketlerin fedakarlığıyla enflasyonu düşüremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, paketin, süpermarketlerin ürün kataloğuna benzediğini, kermes düzenler gibi "falanca üründe şu kadar, filanca ürün de bu kadar indirim var." denilerek enflasyonun düşürülemeyeceğini ifade etti.

"Gelinin falanca dayısından çeyrek altın, filanca amcasından bilezik" kıvamındaki çabalarla enflasyonla mücadele edilemeyeceğini belirten Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Firmalara, enflasyon sepetindeki ürünlerde indirim dayatarak, bazı temel ürünlerde fiyat artışlarını erteleyerek sorunu kontrol altında tutamazsınız. Kalıcı tedbirler almadan, girdilerde gerekli destek ve indirimleri yapmadan, sadece işletme ve şirketlerin fedakarlığıyla enflasyonu düşüremezsiniz. Pakette üretim maliyetlerini nasıl aşağı çekecekleri, dövizi nasıl düşüreceklerine dair hiçbir şey yok. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri içi boş olan bu paket hakkında korkudan gerçek fikirlerini açıklamıyor. Türkiye açısından aslında çok hüzün verici."

Asıl yapılması gereken...

Üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına mutlaka yansıyacağını savunan Erdoğdu, şunları ifade etti:

"Enerji fiyatlarına yıl sonuna kadar zam yapmayacaklarını açıkladılar. Enerjiye zaten fahiş miktarda zam yapmışlardı. Ama enerjideki fahiş vergileri düşüreceklerine dair bir şey açıklamadılar. Fahiş vergiler nedeniyle pek çok enerji şirketi battı. Asıl yapılması gereken, enerjideki bu fahiş vergilerde indirim yapmak."

Erdoğdu, Türkiye'nin kendisine benzer ülkelerin 6 katı enflasyon oranına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zorlamayla fiyat indirerek enflasyonu yıl sonunda yüzde 20'de tutmak istemelerinin arkasında ücret artışları ve temelde de asgari ücret artışını sınırlandırabilme isteği yatıyor. Ertelenen zamlar nedeniyle fiyat artışları tempo kaybetse de bu zamlar ocak ayında geri gelir"

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:52
  1. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı
  2. Aykut Erdoğdu
  3. CHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bencillik kötü bir alışkanlık
    1. Bencillik kötü bir alışkanlık
    2. Kadınlar neden sıkça alışveriş yapar?
    3. ABD'de istifa depremi!
    4. Islak mendillerdeki büyük tehlike
    5. Terör örgütü PKK'nın şehir..
    6. İngilizlerden Cenk bombası!
    7. Huzursuz bağırsak sendromu tehlikeli..
    8. TUR 2018'de ilk etabın kazananı..
    9. Sivas’ın Gürün ilçesinde kar yağdı
    10. Her eşyayı yere atan bir çocuğa..
    11. Saldırı hazırlığındaki 3 terörist..
    12. İstanbul'da evde nargile içen eşine..
    13. Gebelikte gıda zehirlenmesi şüphesi..
    14. Cücelik topuk testi ile anlaşılıyor
    15. Yarın hava nasıl olacak?
    16. Fikret Orman'dan zehir zemberek..
    17. HDP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına..
    18. İngiliz Dışişleri: Eğer Kaşıkçı haberi..
    19. Gazze'ye sevindirici haber! Tankerler..
    20. Emziğin zararlarını biliyor musunuz?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?