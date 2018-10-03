CHP'den enflasyon açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eylül ayı enflasyon rakamlarının 15 yılın zirvesi olduğunu belirtti.

Sadece bir aylık fiyat artışının tüketici fiyatlarında yüzde 6,3 olduğunu vurgulayan Öztrak, "Sene başından bu yana gerçekleşen enflasyon ise yüzde 19,37 oldu. Yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 24,5 olmuş. Bütün bu rakamlar son 15 yılın istisnasız hepsi rekoru." ifadesini kullandı.

Üretici fiyatlarında ise durumun çok daha vahim olduğunu anlatan Öztrak, üretici fiyatlarında bir aylık artışın yüzde 10,9 oranında gerçekleştiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "McKinsey, Türkiye'de sadece danışmanlık yapacak." dediğini aktaran Öztrak, Albayrak'ın New York'ta yatırımcılara ise "Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. Bu ofis tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek." dediğini ileri sürdü.

"CHP'nin danışmanlık almaya ihtiyacı yoktur"

Açıklamalarının ardından soruları da yanıtlayan Faik Öztrak'a, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dün McKinsey şirketiyle ilgili bir değerlendirmesi sırasında CHP'ye yönelik sözleri anımsatıldı.

Öztrak, "CHP'nin yurt dışından danışmanlık alma gibi bir ihtiyacı yoktur. CHP, sosyal demokrat parti nasıl olur, her gün bunun en iyi örneklerini ortaya koymaktadır." dedi.

Bakan Albayrak'ın, McKinsey firmasıyla ilgili sözlerine tekrar değinen Öztrak, hükümetin uluslararası piyasada kredibilitesinin kalmadığını gördüğünü ve uluslararası tanınırlığı olan bir firmanın kredibilitesinin arkasına sığındığını ileri sürdü.

Faiz Öztrak, İşsizlik Fonu'ndan üç kamu bankasına para aktarıldığı iddialarına yönelik soru üzerine, "Burada yapılan operasyon şudur; bu bankalarda ciddi borçlar var ve geri dönmüyor ve bu nedenle bu bankalarda bir takım yeniden sermayelendirme ihtiyacı ortaya çıkmış. Benim anladığım işsizlik fonu bu bankalara kağıt vermek suretiyle, kendi elindeki hazine kağıtlarıyla, bankanın sermaye benzer kağıtlarını değiştirmek suretiyle ortak olmuş. İddialar var ama daha ne yapıldığına ilişkin derli toplu bir açıklama yok... Şimdi bu özel kesimin borcu hazine kağıtlarıyla değişiyor, ne oluyor? Bizlerin, milletin borcu olmaya başlıyor. Bu son derce tehlikeli gidiştir." değerlendirmesinde bulundu.