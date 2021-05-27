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Gündem CHP'den büyük kurnazlık! Bunu da yaptılar
Gündem

CHP'den büyük kurnazlık! Bunu da yaptılar

CHP, MHP’li Etimesgut Belediyesi’nin koronavirüs pandemisi döneminde yaptığı yardımlarla ilgili skandal bir oyuna imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 11:47:00 -
CHP'den büyük kurnazlık! Bunu da yaptılar

CHP, MHP’li Etimesgut Belediyesi’nin pandemi döneminde esnafa verdiği nakdi yardımları sahiplenmeye çalıştı. CHP’li meclis üyeleri esnafa dağıttığı broşürler ile belediye meclisinde kararın oy birliği ile alındığını göstererek önergeye ‘hayır’ oyu veren İYİ Parti’yi de ‘evet’ oyu vermiş gibi gösterdi.

CHP, MHP’li Etimesgut Belediyesi’nin pandemi döneminde esnafa verdiği nakdi yardımları sahiplenmeye çalıştı. CHP’li meclis üyeleri esnafa dağıttığı broşürler ile belediye meclisinde kararın oy birliği ile alındığını göstererek önergeye ‘hayır’ oyu veren İYİ Parti’yi de ‘evet’ oyu vermiş gibi gösterdi. Etimesgut Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve esnafa nakdi yardımı içeren başkanlık yazısı MHP, AK Parti ve CHP meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Millet İttifakı’nın ortağı İYİ Parti ise belediye meclisinin böyle bir yetkisi olmadığını gerekçe göstererek hayır oyu kullandı.

Ortağa koruma

Karar doğrultusunda Etimesgut’ta belediye pandemide zarara uğrayan esnafa bin 200 TL’lik destek sağlıyor. Bir yandan başvurular alınırken gerekli incelemeleri yapılan ve şartları uyan esnafa da ödemeler yapılmaya başlandı. CHP’li meclis üyeleri de hazırladıkları el ilanlarında kararın oy birliği ile alındığı vurgusu yaptı. Böylece önergeye ‘hayır’ oyu veren İYİ Parti de yardım kararında desteği varmış gibi gösterildi. CHP’li meclis üyeleri, dağıttıkları ilanda iletişim numarası olarak belediyenin resmi telefonu yerine grup başkanvekillerinin cep telefonunu eklemesi de dikkat çekti.

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