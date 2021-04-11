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Siyaset CHP'den büyük hizmet! Heykele tepsi takıldı
Siyaset

CHP'den büyük hizmet! Heykele tepsi takıldı

Heykelden başka "icraatla" gündeme gelemeyen CHP şimdi de Hatay'da "künefe çeviren adam" heykelinin tamirini tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 10:29:00 -
CHP'den büyük hizmet! Heykele tepsi takıldı

Hatay'da, 2018 yılında künefenin tanıtımı için yapılan ve önce tepsisi çalınan, ardından da elleri kırıldığı için yerinden kaldırılan "künefe çeviren adam" heykeli, yeniden yerine kondu.

Büyükşehir Belediyesince 3 sene önce Künefeciler Meydanı olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirildikten sonra tepsisi çalınan, ardından da elleri kırılan heykel tamir edildi.

İlk günkü görünümüne kavuşan heykel, yerine monte edildi.

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Yorumlar

N.Usta

heykele maske takan bir zihiyet yazık
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Putsavar

motoru yerli mi zillet ucubeleri?
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