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Aktüel CHP'den Bakan Kurum'a "deprem" ziyareti
Aktüel

CHP'den Bakan Kurum'a "deprem" ziyareti

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, partisinin deprem tehlikesine karşı atılması gereken adımlara ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:20:08 -
CHP'den Bakan Kurum'a "deprem" ziyareti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, partisinin deprem tehlikesine karşı atılması gereken adımlara ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Torun, bugün Bakan Kurum'u makamında ziyaret etti.

Ana gündem maddesini deprem konusunun oluşturduğu görüşme 45 dakika sürdü.

Seyit Torun, görüşmede Bakan Kurum'a CHP'nin depremle ilgili kanun teklifleri ile İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyelerinin deprem çalışmaları çerçevesinde hazırlanan raporlarını iletti.

Torun, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem bir siyasi rekabet alanı değildir. Siyaset kurumu, şehirlerimizi depreme karşı hazırlama sorumluluğundan kaçamaz." ifadelerini kullandı.

Depreme hazırlık konusunda merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin iş birliğinin önemine değinen Torun, ortak akılla yeni yasal düzenlemelerin hazırlanması ve bütçe kaynaklarının bu çalışmalara ayrılması gerektiğini de vurguladı.

Görüşmede, yerel yönetim yasalarındaki değişiklik hazırlıklarının ele alındığını açıklayan Torun, yerel yönetimlerin mali sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Seyit Torun, "Belediyeler devletin vatandaşa en yakın elidir. Biz bu elin güçlendirilmesinden yanayız. Farklı partilerden tüm belediyelerin ortak sorunları çözülmeli, yerel yönetimlerin yetki ve gelirleri artırılmalıdır. Yasalar da ortak akılla hazırlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.


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