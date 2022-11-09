CHP'den ayrılan Deniz Baykal'ın kızı içini döktü! "CHP gay-ri milli bir pozisyona geldi"
CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, partisinden ayrılışı ile ilgili ilk defa konuştu. Baykal, "CHP gay-ri milli bir pozisyona geldi, savruluyor." dedi.
Yeniakit.com.tr
Sosyal medya hesabından, 31 Ekim'de "Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır" görselini paylaşarak CHP'den istifa ettiğini duyuran Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, istifasının perde arkasını Mustafa Aksoy'a anlattı.
CHP'nin gayr-i milli bir hale geldiğini söyleyen Aslı Baykal, "Bu savrulmadaki en can acıtıcı noktanın CHP’nin gayr-i millî bir pozisyona gelmesidir. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı’nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır." dedi.
Baykal, istifasını şöyle özetledi:
CHP ve Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmıyorum. İstifamın temel sebebi bu.