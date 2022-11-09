CHP'den ayrılan Deniz Baykal'ın kızı içini döktü! "CHP gay-ri milli bir pozisyona geldi"

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Sosyal medya hesabından, 31 Ekim'de "Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır" görselini paylaşarak CHP'den istifa ettiğini duyuran Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, istifasının perde arkasını Mustafa Aksoy'a anlattı.

CHP'nin gayr-i milli bir hale geldiğini söyleyen Aslı Baykal, "Bu savrulmadaki en can acıtıcı noktanın CHP’nin gayr-i millî bir pozisyona gelmesidir. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı’nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır." dedi.

Baykal, istifasını şöyle özetledi:

CHP ve Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmıyorum. İstifamın temel sebebi bu.