  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'den ayrılan Deniz Baykal'ın kızı içini döktü! "CHP gay-ri milli bir pozisyona geldi"
Siyaset

CHP'den ayrılan Deniz Baykal'ın kızı içini döktü! "CHP gay-ri milli bir pozisyona geldi"

CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, partisinden ayrılışı ile ilgili ilk defa konuştu. Baykal, "CHP gay-ri milli bir pozisyona geldi, savruluyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 19:42:00 -
CHP'den ayrılan Deniz Baykal'ın kızı içini döktü! "CHP gay-ri milli bir pozisyona geldi"

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medya hesabından, 31 Ekim'de "Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır" görselini paylaşarak CHP'den istifa ettiğini duyuran Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, istifasının perde arkasını Mustafa Aksoy'a anlattı.

CHP'nin gayr-i milli bir hale geldiğini söyleyen Aslı Baykal, "Bu savrulmadaki en can acıtıcı noktanın CHP’nin gayr-i millî bir pozisyona gelmesidir. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı’nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır." dedi.

Baykal, istifasını şöyle özetledi:

CHP ve Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmıyorum. İstifamın temel sebebi bu.

Aslı Baykal parti mi kuruyor? Aslı Baykal hangi partiye katılıyor?
Aslı Baykal parti mi kuruyor? Aslı Baykal hangi partiye katılıyor?

Siyaset

Aslı Baykal parti mi kuruyor? Aslı Baykal hangi partiye katılıyor?

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti

Siyaset

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti

Kulislere bomba gibi düşen Deniz Baykal iddiası!
Kulislere bomba gibi düşen Deniz Baykal iddiası!

Siyaset

Kulislere bomba gibi düşen Deniz Baykal iddiası!

CHP’den kaçış başlıyor! Bunu ilk duyacaksınız Aslı Baykal hakkında bomba iddia
CHP’den kaçış başlıyor! Bunu ilk duyacaksınız Aslı Baykal hakkında bomba iddia

Gündem

CHP’den kaçış başlıyor! Bunu ilk duyacaksınız Aslı Baykal hakkında bomba iddia

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23