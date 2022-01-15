CHP'den 'Ayasofya Camii' skandalı! Sabah namazına gittiği için işinden kovuldu

CHP’nin Ayasofya hazımsızlığı sürüyor. Fatih’in emaneti, fethin sembolü Ayasofya Camii’ni 1934’te müzeye çeviren CHP’nin bu kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bozulmuş, Ayasofya 2020’de yeniden camiye çevrilmişti. Kutsal mabedin zincirleri 86 ayıl sonra kırılmış olsa da CHP’nin kini halen devam ediyor. İBB Beyaz Masa’da çalışan Tayyip Akyol’un mart ayında Ayasofya’da sabah namazı etkinliğine katılmasını hazmedemeyen CHP’li İBB’nin yöneticileri Akyol’u işten çıkardı. Tayyip Akyol yaşadığı bu hukuksuz işten çıkarılma hadisesini Milat’a anlattı.

Ayasofya dolayısıyla mimlendim

2017’den beri İBB Beyaz masada çalıştığını ifade eden Tayyip Akyol, “Geçtiğimiz ağustos ayında İBB’den tarafıma işten çıkarılma tebliğinde bulunuldu. Yıllık izinlerimizi kullanmamızı söylediler. Bize imzalatmak istedikleri evrakları kendi isteğimizle istifa ediyormuşuz gibi düzenlemişlerdi. Biz de bu yüzden imzalamadık. Aynı gün beş kişi işten atıldık. Ben mart ayında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin Ayasofya Camii’ndeki sabah namazı etkinliği paylaşımına ‘gelip beni evden alabilir misiniz’ şeklinde yorum yazmıştım, oldukça da ilgi gördü. Gelip beni evden aldılar, böylelikle Ayasofya’da sabah namazı kıldık. Mart ayındaki bu olaydan sonra ben CHP’li İBB’nin gözünde mimlenmiş oldum” dedi.

Murat Ongun ve ekibinin baskısı

Haksız yere işten çıkarılma olayının vuku bulması üzerine avukatıyla görüştüğünü kaydeden Akyol şöyle konuştu:

“İBB bizi işyerine almadı, çalıştırmadılar. Taşeron şirketin yöneticisi bana ‘Ayasofya’da namaza gittiğin için siyasi gerekçelerden dolayı seni işten çıkarmamız için bize baskı yapıyorlar. Özlük dosyalarını istedik. İyi bir personelmişsin. ‘Çok iyi çalışıyor ama üst yönetim bu şekilde emir telakki etti’ açıklamasında bulunmuşlar. Taşeron şirket işten çıkarma sürecini uzatmaya çalışmış ama kendisine Daire Başkanı, İnsan Kaynakları, Murat Ongun ve ekipleri tarafından sürekli ‘niye hala işten çıkarmadınız’ şeklinde baskı yapılıyormuş.”

İşten çıkartan isim hakkında ilginç iddia

Tayyip Akyol’u Ayasofya Camii'nde namaz kıldığı ve ismi de Tayyip olduğu için İBB Beyazmasa'daki işinden eden Halkla İlişkiler daire başkanının lise mezunu Taner Çetin olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Milat Gazetesi