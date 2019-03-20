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CHP'den Antalya'da Öcalan sempatizanı aday!

Yerel seçimde terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP, Antalya'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talep eden BDP Antalya eski İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç'tan sonra HDP kontenjanından bir kişiyi daha aday gösterdi. Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) üyesi Mustafa İlhan, CHP Kepez meclis üyeliği için CHP listesinde 11'inci sıradan aday gösterildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:01
CHP'den Antalya'da Öcalan sempatizanı aday!

HDP'nin ittifak kurduğu Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku içinde yer alan Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) üyesi Mustafa İlhan, CHP Kepez meclis üyeliği için CHP listesinde 11'inci sıradan aday gösterildi. İlhan'ın HDP'nin kentte düzenlediği eylemlerde aktif olarak yer aldığı, sosyal medya paylaşımlarında HDP mitinglerine ve Öcalan fotoğraflarına yer verdiği görüldü.

Antalya'da geçen ay CHP ile HDP il yöneticileri bir pastanede buluşmuş, ortaya çıkan ve medyada yayınlanan görüntülerde, HDP Parti Meclisi Üyesi Nihat Akkaya, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya İl Sekreteri İlkay Budak, HDP Antalya eski İl Başkanı Ahmet Kaya, HDP Antalya İl Eşbaşkanı Muhsin Taşar ve HDP Parti Meclisi Üyesi Aydın Çetinkaya yer almıştı. CHP ile HDP arasındaki ittifak görüşmesi olduğu ileri sürülen buluşma sonrasında CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, buluşmanın tamamen tesadüfi olduğunu, masadakilerle hayatında ilk defa karşılaştığını söylemişti.

CHP'nin Antalya'daki belediye meclisi üyesi adayları açıklandığında, HDP ile iltisaklı isimlere yer verildiği ortaya çıktı.

Kardeşi dağ kadrosunda yer alıyor

Bu isimler arasında, 2012 yılında BDP'nin Antalya İl Başkanı olan Abdülbaki Karaağaç dikkati çekti. CHP'den 21'inci sıra Kepez belediye meclisi üyesi adayı olan Karaağaç'ın, 15 Şubat 2014'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 15'inci yılı nedeniyle Antalya'da düzenlenen eylemde, "15 Şubat 1999'da Kürt halkının lideri Abdullah Öcalan, uluslararası bir komplo sonucu tutsak edildi. Bizler, Abdullah Öcalan'ın derhal özgür bırakılmasını istiyoruz. Kürt sorununun çözümü de buradan geçmektedir" diye konuşma yaptığı ortaya çıktı. 150 kişilik gruba BDP İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç önderlik etmiş ve 'Biji Serok Apo' (Yaşasın Başkan Apo) sloganı attırmıştı. Aday Abdülbaki Karaağaç'ın PKK'nın dağ kadrosunda yer alan kardeşi Abdülhadi Karaağaç'ın ise İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı gri listedeki aranan teröristler arasında yer aldığı öğrenilmişti.


(Abdülbaki Karaağaç)

Seçilebilecek sırada SYKP üyesi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde CHP'nin Antalya'daki adayları arasında Abdülbaki Karaağaç'tan sonra HDP kontenjanından bir kişinin daha Kepez ilçesi belediye meclisi üyesi adayları arasında olduğu ortaya çıktı. HDP'nin ittifak kurduğu Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku içinde yer alan SYKP üyesi Mustafa İlhan, Kepez meclis üyeliği için CHP listesinde 11'inci sıradan aday gösterildi. HDP'nin kentte düzenlediği eylemlerde aktif bir isim olarak bilinen, sosyal medya paylaşımlarında HDP mitinglerine ve Öcalan fotoğraflarına yer veren SYKP üyesi Mustafa İlhan, seçilebilecek sırada yer alıyor. İlhan'ın üyesi olduğu bu partinin kurucu isimleri arasında halen HDP milletvekili olan Ertuğrul Kürkçü de bulunuyor.

DSP adayından CHP eleştirisi

DSP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Reşat Oktay, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen isimlerin CHP'nin Kepez Belediye Meclis üyesi adayı gösterilmesinin, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin seçimlere üçlü ittifakla girdiğinin en net örneği olduğunu söyledi. HDP'ye yakın isimlerin listelerde yer bulmasının çok anlamlı olduğunu da ifade eden Oktay, "Bunu özellikle İYİ Parti'li arkadaşların içlerine nasıl sindirebildiklerini anlamak mümkün değildir. Abdülbaki Karaağaç'ın kardeşinin dağ kadrosunda olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüyle ilgili sorunları olanlarla bizim birlikte yol yürümemiz mümkün değildir. Bizim kırmızı çizgilerimiz vardır" dedi.

Reşat Oktay, kendilerine gelen bilgiler arasında seçimden sonrası için çok ciddi pazarlıkların yapıldığını da öne sürdü. CHP, HDP ve İYİ Parti arasında belediyelerdeki görevlendirmelerin bölüşüldüğü yönünde bilgiler aldıklarını anlatan Oktay, "Seçimler kazanılırsa daire başkanlıkları, şube müdürlükleri, belediye şirketlerinin de bu şahıslara, özellikle HDP'li kanada söz verildiğini biliyoruz. Çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Eğer teröristse tutuklasınlar

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen belediye meclis üyesi adayı Baki Karaağaç'ın CHP adaylığı sorulduğunda şu yanıtı vermişti:

"Olabilir CHP'ye gelmiştir, vatan haini mi bu? Bir insanı suçlu ilan etmeye hakimler karar verir. Ben karar veremem. Eğer teröristse tutuklasınlar. Kardeşi, yeğeni bilmem ne yapmış ama insanları bu kadar karalamak yazıktır. Adamın belki o işlerle hiç ilgisi yoktur. Amcası, babası yapabilir, yeğeni yapabilir adam masum bir insandır. Bu adam gelmiş diyor ki CHP'li olmak istiyorum, CHP'de hizmet etmek istiyorum. Olamaz mı? Olur."

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:01
  1. Aydın
  2. Antalya
  3. Mustafa İlhan
  4. CHP
  5. Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku
  6. pkk
  7. terör

YORUM YAZ

  • hasanhasan35 dk önce
    kilicdaryan milletin aklıyla dalga geciyor.

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