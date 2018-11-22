CHP'den Ankara'da 5 isim için anket!

Yerel seçimler yaklaşırken, büyük şehirlerin başkan adaylarının açıklanması için büyük bir heyecan var. O merakla beklenen illerden biri de Ankara. Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara'daki adayını belirlemek için 5 isimden oluşan bir anket çalışması başlattı.

Ankara için 5 isim

Kılıçdaroğlu, Ankara adayını belirlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, kamuoyu araştırmalarını da başlattı.

Bu çerçevede, Ankara'da, kısa süre önce başlatılan anket çalışmalarında seçmene beş ismin sorulduğu öğrenildi. CHP'nin Ankara için yaptırmaya başladığı ankette, seçmene Mansur Yavaş, Levent Gök, Haluk Koş, Murat Karayalçın ve Cengiz Topel Yıldırım isimlerini sorduğu ortaya çıktı

İttifak etkisi

Adayların belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmada, İP ile yapılacak olan ittifaka göre isim çıkartılması planlanıyor. Ankara adayının belirlenmesinde anketten çıkacak sonuçların ve İP ile yürütülen müzakerelerin etkili olacağı belirtildi.