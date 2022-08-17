CHP'den 6'lı Masa'yı kızdıracak sözler
Defalarca bir masa etrafında toplanan ve cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı Masa ittifakını kızdıracak hamle CHP'den geldi. Görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etti.
Her hafta bir ilde grup toplantısı düzenleyen CHP'nin bu haftaki durağı Yalova oldu. Hakkında yürütülen 'Zimmet' soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde açıklamada bulundu.
"14. cumhurbaşkanımız" diye çağırdı
Konuşmasının sonunda Kılıçdaroğlu'nu kürsüye '14. Cumhurbaşkanımız' diye çağıran Salman, 'Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz hepiniz alışsın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun ise bu ifadeler karşısında gülümsediği görüldü.
"Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu"
Toplantının başında söz alan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki Cumhurbaşkanı olacağını öne sürdü.
Ayrıca Salman'ın, "Hepimiz sayın genel cumhurbaşkanımızın konuşmasını bekliyorsunuz, bir sonraki cumhurbaşkanımızın. Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz hepiniz alışsın." ifadeleri dikkat çekti.