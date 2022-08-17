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Siyaset CHP'den 6'lı Masa'yı kızdıracak sözler
Siyaset

CHP'den 6'lı Masa'yı kızdıracak sözler

Defalarca bir masa etrafında toplanan ve cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı Masa ittifakını kızdıracak hamle CHP'den geldi. Görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 18:59:00 - 2022-08-17 19:00:30

Her hafta bir ilde grup toplantısı düzenleyen CHP'nin bu haftaki durağı Yalova oldu. Hakkında yürütülen 'Zimmet' soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde açıklamada bulundu.

"14. cumhurbaşkanımız" diye çağırdı

Konuşmasının sonunda Kılıçdaroğlu'nu kürsüye '14. Cumhurbaşkanımız' diye çağıran Salman, 'Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz hepiniz alışsın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun ise bu ifadeler karşısında gülümsediği görüldü.

"Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu"

Toplantının başında söz alan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki Cumhurbaşkanı olacağını öne sürdü.

Ayrıca Salman'ın, "Hepimiz sayın genel cumhurbaşkanımızın konuşmasını bekliyorsunuz, bir sonraki cumhurbaşkanımızın. Ağzınız, yüreğiniz, beyniniz hepiniz alışsın." ifadeleri dikkat çekti.

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Yorumlar

Koray

Cemisgezekspor - Cilospor maci kac kac bitti?

yasemin

Tabii dediğin gibi, Muharrem İnce'yi nasıl kovdu, Ulusalcıları nasıl kovdu, onurlu olan durmaz çocuk bile kendisini öyle azarlatmıyor.  
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