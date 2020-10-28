CHP'den 29 Ekim için sosyal medya kampanyası

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'li tüm belediye başkanları ve milletvekilleri 29 Ekim Perşembe günü saat 19.23'te "#İlelebetCumhuriyet" etiketiyle, günün anlam ve önemine ilişkin 1 dakikayı geçmeyen videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 29 Ekim hazırlıklarını sürdüren CHP, ilk olarak tüm belediyelerin kullanması için billboard afişleri hazırlattı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan ve tüm belediyelere gönderilen afişin alt kısmına belediyeye ait logonun ve belediye başkanının imzası eklenerek billboardlara asılması talimatı verildi.

Söz konusu afişte, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan çocukların resmedildiği fon üzerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün salıncakta sallanan fotoğrafına yer verildi.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un CHP'li belediyelere gönderdiği yazıda, "Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 97. yılında, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak kentlerinizde bu önemli günün ruhuna yakışır şekilde kutlamaların yapılmasını hassasiyetle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadeleri yer aldı.

- Sosyal medya çalışması

CHP bunun yanı sıra tüm belediyelere ve milletvekillerine gönderdiği yazı ile de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda "sosyal medya çalışması" yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda öncelikle bugün, parti tarafından Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan görsellerin Twitter, İnstagram ve Facebook hesaplarından paylaşılması ve yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Yazıda, 29 Ekim Perşembe günü saat 19.23'te "#İlelebetCumhuriyet" etiketiyle tüm milletvekilleri ve belediye başkanlarının, günün anlam ve önemine ilişkin 1 dakikayı geçmeyen videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaları istendi.







