CHP’de yeni taciz skandalı!

İzmir’de yaşayan R.G.M. belediyede iş bulacağını söyleyen Konak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir’in kendisini elle taciz ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Genç kadın ayrıca CHP İzmir İl Başkanlığı’na dilekçe vererek gerekli işlemin yapılmasını talep etti.

İzmir'de yaşayan 23 yaşındaki R.G.M. isimli evli bir kadın, Konak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir'in belediyede iş bulma bahanesi ile kendisini taciz ettiğini iddia ederek polise başvurdu. CHP'li Demir'in otomobiline bindikten bir süre sonra elle tacizde bulunmasına tepki gösterdiğini anlatan genç kadın, meclis üyesi hakkında şikayette bulundu. CHP İzmir İl Başkanlığı'na ayrıca dilekçe veren genç kadın, Demir hakkında gerekli işlemin yapılmasını istedi.

BİRKAÇ KEZ GÖRÜŞMÜŞLER

Olay, geçen 20 Eylül'de meydana geldi. İddiaya göre iş arayışında olan R.G.M. isimli kadın, kayınvalidesinin aracılığıyla Konak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir ile tanıştı. Tanıştıktan sonra birkaç defa Eşrefpaşa semtinde Demir ile görüştüğünü öne süren genç kadın, 20 Eylül tarihinde öğlen saat 12.35'te meclis üyesinin cep telefonuna 'Geleceğiz' diye mesaj attığını, kendisinin de 'Zaten belediyedeyim' diye cevap verdiğini ve sonrasında Konak Belediyesi'nde buluşmak üzere haberleştiklerini iddia etti.

'SIKINTIN OLURSA BENİ ARA'

Markasını bilmediği gri renkli araçla belediye önüne gelen Demir'in yanında tanımadığı bir kişi olduğunu, bu kişinin araba hareket ettikten sonra Çankaya semtinde araçtan indiğini aktaran R.G.M. Meclis üyesinin ön koltuğa gelip oturmasını söylediğini ifade etti. Demir'in otomobili ile Menderes ilçesi yönüne hareket ettiğini anlatan genç kadın, "Yolda kendisine beni ne zaman işe başlatacağı, nerede işe sokacağı ile ilgili sorular sordum. O da bana, 'O iş bende, hallettim' şeklinde cevaplar verdi. Ben işle ilgili konuşurken bana 'Çocuk yapmayı düşünüyor musun? Ayrı bir ev istiyorsan sana eşyalı bir ev bulabilirim. Maddi manevi bir sıkıntın olursa beni ara' şeklinde söylemlerde bulunmaya başladı" dedi.

Otomobil süren Demir'in Gaziemir civarında el ile bacaklarına dokunmaya başladığını ve kendisine bundan rahatsız olduğunu belirterek elini bacaklarından eli ile çektirdiğini öne süren R.G.M. "Menderes'e gelene kadar devam etti. Menderes'e geldiğimizde yangın olduğunu söyleyip aracı ormana doğru sürdü. Ben orman yoluna girince iyice korkmaya başladım. Artık dayanamadığımı, hareket halinde olan aracın kapısını açıp intihar edeceğimi söyledim ve eve geri dönmek istediğini söyledim. Bunun ardından beni taciz etmeyi bıraktı" diye konuştu.

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KAYINVALİDESİNE VE EŞİNE ANLATTI

DEMİR'İN sonrasında kendisini Eşrefpaşa semtindeki bir parkta bıraktığını ve araçtan indikten sonra başına gelenleri önce eşine sonra da kayınvalidesine anlattığını aktaran R.G.M. polise giderek şikayetçi oldu. Gaziemir İlçe Polis Merkezi'nde 'cinsel taciz' suçlaması ile ifade veren genç kadının, Demir hakkında davacı ve şikayetçi olduktan sonra kayınvalidesi ile CHP İzmir İl Başkanlığı'na da giderek CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir hakkında disiplin soruşturması başlatılması için dilekçe ile başvuruda bulundukları öğrenildi.